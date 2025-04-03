Renault Austral обновлён следом за удлинённым Espace: меньше версий

Пятиместный паркетник Renault Austral на платформе CMF-C/D дебютировал в 2022 году. В глобальной гамме марки он пришел на смену созданной на той же «тележке» модели Kadjar. В целом Austral получился удачным, на европейском рынке он чувствует себя достаточно уверенно: согласно статистике JATO Dynamics, по итогам прошлого года в этом регионе было реализовано свыше 76 000 автомобилей. В 2023-м у кроссовера появился растянутый вариант, который позиционируют в качестве отдельной модели. Речь идет о кроссовере Renault Espace, он доступен с пяти- или семиместным салоном. Но удлиненный SUV, наоборот, хитом так и не стал, его результат в Европе в 2024-м – 21 000 шт. И именно Renault Espace обновили первым, такой кроссовер представили в марте. Теперь же пришла очередь его более успешного короткого брата.

Дореформенный Renault Asutral и обновленный, топ-версия Esprit Alpine

Программа рестайлинга у Renault Austral такая же, как у Espace. Внешность короткого паркетника привели в соответствие с актуальным фирменным стилем марки. Вместо головной оптики со «скобами» установили фары более привычной формы (за доплату они могут быть матричными), под ними появились треугольные секции со светодиодными ходовыми огнями – как у купеобразного кроссовера Renault Rafale, паркетников Renault Symbioz и Renault Captur. Другими также стали капот, радиаторная решетка, передний бампер, багажная дверь и задние фонари. Наконец, расширена палитра цветов кузова.

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Длина обновленного Renault Austral равна 4533 мм, что на 23 мм больше, чем у предшественника. В ширину паркетник прибавил 5 мм – теперь 1830 мм. Высота и колесная база не изменились – 1618 и 2667 мм соответственно. Для сравнения, длина рестайлингового Renault Espace составляет 4746 мм, расстояние между осями – 2738 мм.

Следом за растянутым SUV пятиместный Austral получил новые передние кресла, плюс была улучшена шумоизоляция салона. Как и у Espace, появилась система распознавания водителя: в левую переднюю стойку интегрирована камера, которая «считывает» лицо, после чего электроника подгоняет настройки под сохраненный ранее профиль (любимая радиостанция, электрорегулировки сиденья и прочее). А вот крыша Solarbay, меняющая степень прозрачности, кроссоверу Renault Austral не досталась – у него обычная панорамная крыша.

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Техника прежняя, однако гамму силовых установок урезали. Обновленный Renault Austral предложат в «мягкогибридной» версии или в виде полноценного гибрида с системой E-Tech. Первая модификация – это бензиновая турбочетверка 1.3 мощностью 160 л.с., 12-вольтовый стартер-генератор и вариатор. Установка E-Tech включает бензиновую турботройку 1.2 (130 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор и скромную батарею емкостью 2 кВт*ч. Совокупная отдача – 200 л.с. Привод исключительно передний, при этом опционально предусмотрено полноуправляемое шасси 4Control. У дореформенного Austral еще есть «мягкогибридный» вариант с турботройкой 1.2 (130 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором, плюс раньше кроссовер можно было купить в виде «мягкого» же гибрида с 1.3T мощностью 140 л.с. и механикой. Ну и напомним, что родственный Renault Espace изначально представлен только в виде полноценного гибрида E-Tech.

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Производство паркетников Renault Austral и Renault Espace налажено в Испании. Обновленные версии стартуют в Европе летом текущего года, цен еще нет.