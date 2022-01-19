Renault готовит новинку: первое изображение кроссовера Captur Coupe

Компания Renault вывела кроссовер Captur на европейский рынок в 2013 году, его выпуск налажен на заводе в Испании. Модель сменила поколение в 2019-ом, в её основе лежит платформа CMF-B. Напомним, не стоит путать этот паркетник с Kaptur, присутствующим на российском рынке: тот базируется на новой «тележке», которая представляет собой переработанную B0 («наша» модель пережила рестайлинг в 2020-ом).



На фото: актуальный кроссовер Renault Captur

Продажи Renault Captur на европейском рынке по итогам «ковидного» 2020 года составили 178 724 экземпляра (на 19,7% меньше, чем годом ранее). В прошлом году спад показателей продолжился: по информации сайта Carsalesbase, за январь-ноябрь (более свежих данных пока нет) старосветские клиенты купили 149 664 паркетника, что на 6,4% меньше, чем за первые 11 месяцев предыдущего года.



Ожидается, что в 2024 году французская компания предложит новинку – купеобразный кроссовер Renault Captur Coupe. Он пополнит востребованный в Европе сегмент B-SUV, однако, по данным испанского издания motor.es, производитель примерно в это же время намерен лишить линейку «обычного» Captur с традиционным кузовом. Предполагается, что это решение станет частью реорганизации ассортимента продукции бренда, о которой ранее говорил глава Рено Лука де Мео.



Ожидается, что Renault Captur Coupe получит более спортивную внешность по сравнению с нынешним стандартным паркетником. Официальной информации о том, как будет выглядеть новинка французского бренда, пока нет. Своим видением экстерьера купеобразного компактного кроссовера, который может появится в 2024-ом, поделился дизайнер motor.es.

Судя по рендеру, переднюю часть новинки оформят в фирменном стиле, знакомом по Megane E-Tech и анонсированной модели Austral. Головная оптика у паркетника, вероятно, будет необычной формы, светодиодные тонкие «клыки» соединятся с решёткой радиатора, которая, в свою очередь, будет примыкать к крупному воздухозаборнику, интегрированному в нижнюю часть бампера. На изображении в профиль у будущего SUV видны установленные заподлицо дверные ручки.



Рендер Renault Captur Coupe

По предварительным данным, в основу Renault Captur Coupe ляжет платформа CMF B/C (а не A/B, как у нынешней версии). В модельной линейке новинки не будет дизелей, и, скорее всего, производитель сделает упор на электрифицированную «начинку»: речь идёт и о так называемых «мягких гибридах», и о версиях E-Tech, и о подключаемых гибридах. Ожидается, что в основе установок окажется четырёхцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом объёмом 1,2 литра. В пару ко всем вариантам, вероятно, предложат коробку передач CVT.

В издании считают, что новому купеобразному кроссоверу Renault придётся бороться за покупателей с Volkswagen T-Roc. Напомним, эта модель совсем недавно пережила рестайлинг. Любопытно, что этот паркетник в Европе по-прежнему предложен только с ДВС. Отметим, по итогам «ковидного» 2020 года автомобиль здесь разошёлся тиражом в 158 638 шт. (на 23,7% меньше, чем годом ранее), а в прошлом году результаты пошли вверх: за январь-ноябрь клиенты купили 170 578 шт. (на 19,8% больше).

