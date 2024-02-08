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Renault готовит Twingo четвёртого поколения: первое изображение

08.02.2024 63 0 0

Ожидается, что стоимость новинки не превысит 20 000 евро. Выход модели французского бренда на рынок намечен на 2026 год.

Renault представила компакт Twingo ещё в 1992 году, при этом «кроха» первой генерации была весьма востребованной: тогда годовые продажи модели в Европе превышали 200 тыс. экземпляров, но позже спрос постепенно стал сокращаться. Twingo третьего поколения был представлен в 2014 году, модель стала результатом партнёрства Renault с концерном Daimler и его маркой smart. Ранее предполагалось, что автомобиль отправится в отставку после того, как закончится жизненный цикл актуальной версии, однако производитель решил продолжить историю маленького хэтчбека.

Концепт Renault Twingo E-Tech

В компании пришли к выводу, что стоит сохранить как узнаваемое название, так и саму идею наличия в линейке дешёвого маленького ситикара. В статусе концепта будущая новинка была рассекречена в середине ноября прошлого года. Официальной информации о том, как будет выглядеть серийный вариант компактного хэтчбека, пока нет.

Своим видением того, какой окажется внешность Renault Twingo четвёртого поколения, с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по изображению, серийная версия модели, вероятно, мало чем будет отличаться от прошлогоднего концепта. Ожидается, что экстерьер новинки оформят в ретро-стиле, а значит, будет немало отсылок к самой первой модели, показанной в начале 90-х.

Судя по рендеру, у нового Twingo будет пятидверный однообъёмный кузов, переднюю часть украсят полукруглые фары со светодиодными полосками ходовых огней, подсвечиваемый актуальный логотип марки, большой воздухозаборник из некрашеного пластика, интегрированный в нижнюю часть бампера. Художник не забыл и элемент-отсылку к первому Twingo в виде трёх «окошек» из глянцевого чёрного пластика, расположенного ближе к задней кромке капота.

Также автомобилю на рендере оставили необычные передние дверные ручки, вписанные в круг; вероятно, ручки задних дверей интегрированы в задние стойки. Ещё недорогой хэтчбек может получить рамку бокового остекления из некрашеного пластика, небольшие традиционные наружные зеркала и глянцевые чёрные накладки на колёсные арки. Можно предположить, что корма тоже будет оформлена в стиле концепта – с полукруглыми фонарями и массивными пластиковыми вставками.

Рендер Renault Twingo нового поколения

Предполагается, что длина нового Renault Twingo не превысит 3,6 метра, на ступеньку выше в иерархии бренда будет находиться «старший брат» – Renault 5. Салон хэтчбека будет рассчитан на пятерых седоков, на передней панели разместят виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы.

Официальной информации о технике пока нет. Пока что в компании рассказали только о том, что у полностью электрического Twingo четвёртого поколения расход составит 10 кВт*ч на 100 км. По предварительным данным, первой на рынок выйдет версия со 110-сильным электромотором, позже появится вариант с 90-сильным двигателем. Ожидается, что им предложат только одну батарею – ёмкостью 40 кВт*ч; вероятно, максимальный запас хода на одной зарядке у ситикара составит около 300 км.

Выход нового Twingo на рынок намечен на 2026 год. Предположительно стартовая стоимость маленького хэтчбека не превысит 20 000 евро.

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