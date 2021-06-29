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  • Renault Kaptur в РФ: более 130 тысяч проданных машин, популярность двухцветного кузова и CVT

Renault Kaptur в РФ: более 130 тысяч проданных машин, популярность двухцветного кузова и CVT

29.06.2021 212 0 1

В местном представительстве французского бренда рассказали о результатах модели в России.

 

На наш рынок кроссовер Renault Kaptur вышел в 2016 году, выпуск модели налажен на московском заводе компании. Несмотря на все сложности «ковидного» 2020-го, Рено в июне прошлого года вывела на российский рынок новый Kaptur – этот автомобиль в российском офисе назвали серьёзным «шагом вперёд в сфере технологий, динамики, комфорта и практичности». Теперь паркетник отмечает пятилетие в РФ, так что в Renault решили подвести промежуточные итоги.

На фото: Renault Kaptur
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На фото: Renault Kaptur
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На фото: Renault Kaptur
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В общей сложности за первые пять лет дилеры Renault в России реализовали свыше 130 тыс. экземпляров Kaptur. Отметим, сейчас кроссовер входит в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в стране. По итогам первых пяти месяцев 2021-го клиенты купили 8390 единиц, что на 24,6% больше по сравнению с результатом января-мая 2020-го.

В компании подсчитали, что большая часть клиентов – 64% – выбирают автомобили в двуцветном окрасе кузова. Кроме того, высоким спросом пользуются топовые версии Kaptur, такие как Play, Style, Extreme, Edition One и Prime: на них приходится 53% от всех продаж паркетника.

Кроме того, по подсчётам представительства Renault, 67% российских клиентов предпочитают версии Kaptur с коробкой передач CVT X-Tronic, а значит, автомобилисты доверяют этой трансмиссии, которая была впервые представлена пять лет назад именно на Каптюре. Ещё один показатель: 63% от общего количества делают выбор в пользу модификаций с передним приводом, причём они используют машины и в условиях города, и трассы. На покупателей машин с турбомотором TCe150 приходится 37%: этот двигатель появился в гамме нового Kaptur в июне 2020 года.

Согласно статистике продаж, в пятёрку регионов, где наиболее популярен кроссовер французской марки входят столица РФ, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Как оказалось, многие покупатели Renault Kaptur выбирают модель, ориентируясь в первую очередь на внешний вид – дизайн как основную причину выбрали более 40% опрошенных клиентов. Кроме того, покупатели по достоинству ценят комфорт, уровень оснащения, надёжность и имидж автомобиля. Ещё владельцы подчеркнули, что обращают внимание на удачное сочетание двигателя и трансмиссии, а также на конструкцию подвески и низкий расход топлива.

На фото: салон Renault Kaptur

«Renault Kaptur – очень важная модель для нашей линейки, поменявшая пять лет назад представление об автомобилях Renault в России. К практичности и надежности, которыми всегда славился бренд Renault, добавились яркий дизайн, комфорт и технологичность – это послужило основной и для последующих изменений во всех наших моделях, — комментирует гендиректор бренда в РФ и странах СНГ Ян Птачек. – На протяжении всего пути мы внимательно слушаем клиентов, анализируем и внедряем наиболее важные для них решения. Это позволяет кроссоверу завоевывать сердца все новых и новых клиентов. Любовь 130 000 владельцев Renault Kaptur – лучшее тому доказательство».

Стоит напомнить, что новый Renault Kaptur, вышедший на рынок в июне 2020-го, получил иной интерьер с материалами и эргономикой на высоком уровне, аудиосистему Bose, функцию мониторинга слепых зон, комплекс камер кругового обзора, современную мультимедиа, другую платформу и новый двигатель. Кроме того, в 2021 году для паркетника с информационно-развлекательной системой EasyLink стали доступны подключаемые сервисы Renault Connect. Теперь у клиентов есть возможность дистанционно управлять рядом функций (с помощью мобильного приложения MY Renault) и использовать новые возможности штатной онлайн-навигации. Цена Renault Kaptur 2021 года выпуска на нашем рынке сейчас равна 1 192 000 – 1 689 000 рублей.

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