Renault Megane может обзавестись «заряженной» версией на фоне спада продаж

16.09.2025 225 0 0

Как рассказал генеральный директор марки Renault Фабрис Камболив, «первые предложения», касающиеся проекта «горячей» модели бренда будут представлены в течение ближайших 12 месяцев.

Актуальный Renault Megane E-Tech Electric – это хэтчбек с полностью электрической техникой, предназначенный для европейского рынка. Модель была представлена в сентябре 2021 года, а обновление пережила сравнительно недавно – в апреле 2025-го. Продажи у этой пятидверки довольно скромные, причём показатели продолжают падать в течение последних 18 месяцев. По данным Jato Dynamics, старосветские дилеры за первую половину текущего года реализовали 10 082 экземпляра, что на солидные 67% меньше, чем за первые шесть месяцев 2024-го.

На фото: актуальный хэтчбек Renault Megane E-Tech Electric

В компании хотят «повысить привлекательность» Renault Megane E-Tech, чтобы увеличить продажи хэтчбека, похожего на кроссовер. Судя по всему, в компании намерены решиться на «имиджевый» шаг: генеральный директор марки Фабрис Камболив рассказал, что у модели впоследствии может появиться «заряженная» версия. «Это то направление, в котором мы хотим двигаться», – цитирует британский Autocar главу Рено.

По его словам, компания намерена представить «первые предложения» по проекту разработки высокопроизводительной модели Renault в течение ближайших 12 месяцев. Никаких официальных подробностей о «горячей» новинке пока нет. Напомним, в четвёртом поколении модели производитель выпускал хот-хэтч Megane R.S., но семейство было отправлено в отставку в 2023 году.

На фото: салон Renault Megane E-Tech Electric

Нынешний «обычный» Renault Megane E-Tech Electric оснащается только одним электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача составляет 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. Хэтчбеку положена тяговая батарея ёмкостью 60 кВт*ч, а его запас хода на одной зарядке составляет 461 км (при расчёте по циклу WLTP).

На фото: хот-хэтч Renault Megane R.S. предыдущего поколения

В издании предположили, что новый хот-хэтч Renault Megane могут оснастить той же двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), которая положена Nissan Ariya Nismo. Совокупная отдача системы равна 435 л.с., крутящий момент – 600 Нм. На разгон с места до «сотни» спортивной версии паркетника требуется 5 секунд, максимальная скорость – 200 км/ч. Ёмкость аккумулятора равна 87 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки – 417 км (по циклу WLTP).

Пока сложно сказать, каким окажется ценник хот-хэтча Renault Megane, в случае, если проекту дадут «зелёный свет». Однако очевидно, что «заряженный» вариант окажется дороже стандартного. Отметим, стартовый ценник «обычного» актуального хэтчбека на домашнем рынке, во Франции, на сегодняшний день составляет 39 500 евро (эквивалентно примерно 3,89 млн рублей по текущему курсу), а за топовую версию просят не менее 43 000 евро (около 4,24 млн рублей).

Напомним, марка Renault на прошлой неделе презентовала Clio нового поколения: хэтчбек подрос, изменил моторную гамму и стал динамичнее.

хэтчбек спортивные авто авторынок новинки Renault Renault Megane Nissan Nissan Ariya

 

