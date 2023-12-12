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Рестайлинговый Kia Sorento анонсирован в Узбекистане

12.12.2023 301 0 0

По предварительным данным, нашим соседям большой кроссовер предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор.

Дебютным рынком для обновленного Kia Sorento стала родная Корея, там SUV стартовал в августе. В ноябре представили версии для Северной Америки и Европы. А теперь рестайлинговый кроссовер анонсирован в Узбекистане: объявлено, что продажи начнутся «совсем скоро». При этом на местном сайте уже можно найти страницу модернизированного Sorento – с комплектациями и ценами.

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Рестайлинг принес модели клыкастую головную оптику, другие радиаторную решетку и бамперы. Кроме того, двойные вертикальные блоки задних фонарей отныне объединены сверху. В салоне появились изогнутое табло, новые передняя панель и блок управления «климатом», а центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными и спрятали в единую плашку.

В Узбекистане для обновленного Kia Sorento заявлены два бензиновых мотора – это атмосферные четверка 2.5 MPI и V6 3.5 MPI мощностью 175 и 272 л.с. соответственно, оба сочетаются с автоматом. Нашим соседям кроссовер будет доступен только с полным приводом.

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В прайс-листе сейчас четыре комплектации: Comfort, Comfort+, Prestige и Prestige+. Причем старший двигатель V6 положен исключительно топовой версии. «В базе» есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, датчики света и дождя, панорамная крыша, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, то самое табло (экраны приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма), камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная с исполнения Comfort+ появляется кондиционер для третьего ряда сидений.

«Престижные» версии имеют 19-дюймовые колеса, вентиляцию передних кресел, подогрев задних сидений, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Ну а Prestige+ — это еще более комфортные передние сиденья, система аутентификации по отпечатку пальца и улучшенная функция распознавания пешеходов, велосипедистов и других машин.

Судя по потребительскому сайту Kia, обновленный Sorento обойдется в Узбекистане в 586 900 000 – 724 900 000 сумов, что эквивалентно примерно 4 295 000 – 5 305 000 рублей по текущему курсу.

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