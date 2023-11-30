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  • Обновлённый Kia Sorento собрался в Европу: кроссоверу оставили дизель

Обновлённый Kia Sorento собрался в Европу: кроссоверу оставили дизель

30.11.2023 188 0 0

В Старом Свете большой SUV также будет доступен в гибридных версиях HEV и PHEV с прежней техникой. У дилеров машины появятся в следующем году.

Первыми рестайлинговый кроссовер Kia Sorento получили корейцы: на родине марки продажи стартовали в конце лета. В середине ноября представили модернизированный SUV для Северной Америки, ну а теперь раскрылся вариант для Европы. Напомним, нынешняя модель четвертого поколения с заводским индексом MQ4 в строю с 2020 года.

Внешне «старосветский» Kia Sorento изменился так же, как в остальных регионах. Кроссоверу достались клыкастые диодные фары (подобной головной оптикой марка снабжает все свои свежие модели, среди них – обновленные минивэн Carnival и компакт Picanto/Morning), другими еще стали бамперы и радиаторная решетка, а двойные вертикальные блоки задних фонарей отныне объединены сверху. Кроме того, расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков (модели положены 17-, 18-, 19- или 20-дюймовые колеса). А вот «внедорожное» исполнение X-Pro осталось прерогативой американского Sorento.

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Внутри машины для разных рынков тоже в целом повторяют друг друга. В салоне установили изогнутое табло (экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма) и новую переднюю панель, центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными и спрятали в единую плашку. Также заменили блок управления «климатом», плюс кросс получил более комфортные передние кресла. К слову, в европейском офисе Kia особо гордятся тем, что в отделке интерьера использованы материалы, включающие переработанный пластик.

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Среди нового оборудования – система распознавания по отпечатку пальца и функция Away Close Tailgate (багажник закроется автоматически, как только владелец отойдет от машины). Для модели также предусмотрены проекционный дисплей (он стал больше), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Техника прежняя, европейскому Kia Sorento даже оставили турбодизель 2.2 CRDi (194 л.с.), хотя в Старом Свете автопроизводители отказываются от моторов на «тяжелом» топливе (например, у нового Dacia Duster дизеля уже нет). Клиентам также будет доступен гибридный Соренто, таких версий две: HEV (без возможности зарядки от электросети) и подзаряжаемая PHEV, обе с установкой на базе бензиновой турбочетверки 1.6 T-GDI (180 л.с.). «Простой» гибрид укомплектован батареей емкостью 1,49 кВт*ч, подзаряжаемый – емкостью 13,8 кВт*ч. Гибридные варианты имеют шестиступенчатый автомат, дизельный кроссовер – восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Привод передний или полный.

В Европе прием заказов на обновленный Kia Sorento откроют в начале следующего года, цены пока не объявлены. В Германии, например, дореформенный кроссовер сейчас стоит от 50 890 евро.

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