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Рестайлинговый Mitsubishi Pajero Sport: новый дизель не для всех

25.06.2024 516 0 0

Модернизированный внедорожник освоил еще один рынок. Причем там рамник сохранил турбодизель 4N15, тогда как на производственной родине ему отрядили другой мотор.

Рамный вездеход Mitsubishi Pajero Sport актуального поколения в строю аж с 2015 года. Однако вместо совершенно новой модели японская марка решила вывести на рынок в очередной раз модернизированный SUV (предыдущий масштабный рестайлинг провели в 2019-м). Первыми посвежевший внедорожник получили жители Таиланда, где и расположена основная производственная площадка. Теперь же такая модель доступна и на Филиппинах. Кстати, в этой стране внедорожник зовется Mitsubishi Montero Sport.

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В плане дизайна филиппинский вариант повторил таиландский. Вездеходу досталась новая радиаторная решетка – с крупными сотами, плюс в верхней части вместо горизонтальных полосок появились «зубчатые» плашки. Также подретушировали бамперы, модель получила иные 18-дюймовые колеса. Кроме того, на Филиппинах переименована топ-версия GT: отныне это Black Series с расширенным черным декором.

В салоне – трехспицевый руль от пикапа Mitsubishi L200/Triton нового поколения, дорогим комплектациям также положена новая виртуальная приборка. Богатые исполнения – это еще двухзонный «климат», люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, слежения за разметкой, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади.

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Если в Таиланде Mitsubishi Pajero Sport после рестайлинга перешел на турбодизель 4N16 2.4 (184 л.с.) от последнего же грузовика L200, то обновленный Montero Sport доступен с прежним дизелем 4N15 аналогичного объема (181 л.с.). Зато филиппинский внедорожник сохранил классический восьмиступенчатый автомат, тогда как таиландская версия теперь комплектуется 6АТ. Базовый Montero Sport предложен с шестиступенчатой механикой. Полный привод имеет только самый дорогой SUV, все остальные версии – заднеприводные.

Цена рестайлингового Mitsubishi Montero Sport варьируется от 1 568 000 до 2 502 000 местных песо, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 3,7 млн рублей по актуальному курсу.

Позже обновленный внедорожник должен добраться и до других стран. Но вот в Бразилии, например, такой Pajero Sport в ближайшее время ждать не стоит: там только что стартовали продажи дореформенного SUV в спецверсии Black.

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