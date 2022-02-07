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Рестайлинговый BMW X5 (G05): новые изображения

07.02.2022 2992 0 0

Немецкая компания готовится к обновлению популярного кроссовера, и на этой неделе появились свежие шпионские фотографии тестовых образцов, приоткрывающих некоторые подробности внешнего вида рестайлинговой модели. Как будет выглядеть новинка?

 

Впервые модель Х5 появилась в гамме немецкого бренда в 1999 году, именно тогда было представлено первое поколение с индексом Е53. Оно же стало и первым кроссовером в истории марки. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация паркетника с заводским индексом G05, его премьера состоялась в 2018-м. Подходит время для планового рестайлинга, и нынешний кроссовер его получит, в отличие от предыдущего в кузове F15, который продержался на конвейере 5 лет (с 2013 по 2018) и сразу уступил место новому поколению. Благодаря опубликованным несколько дней назад фотографиям тестовых образцов у нас есть возможность оценить, что именно изменится в ходе рестайлинга.

Рендер обновлённого Х5

Самые заметные отличия располагаются спереди: кроссовер получит узкие фары более простой формы без лишних изломов нижней границы, как на нынешнем «икспятом». Решётка радиатора сохранит свою форму в отличие от «заряженной» модификации X5 M, рендеры которой мы сделали совсем недавно. Бампер полностью новый с узкими вертикальными декоративными вставками по краям и воздухозаборником в нижней части оригинальной формы. Что же касается задней части, то запечатлённые фотошпионами образцы пока не имеют видимых отличий от нынешней модели, хоть и частично скрыты маскировочной плёнкой. Но можем предположить, про рестайлинговый Х5 получит новые фонари и видоизменённый задний бампер.

Рендер обновлённого Х5

Весьма заметно обновится и интерьер: здесь появится мультимедийная система iDrive 8 со сдвоенным экраном, она дебютировала на электрокроссовере iX, а сейчас устанавливается даже на относительно доступный микровэн 2 Series Active Tourer. В технической части существенных изменений не ожидается, по всей вероятности, рестайлинговый Х5 унаследует широкую гамму бензиновых и дизельных двигателей от нынешнего кроссовера.

Премьера новинки может состояться ближе к концу этого года.

Нынешний BMW X5
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Нынешний BMW X5
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Нынешний BMW X5
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Сегодня в России цены на нынешний «икспятый» стартуют с отметки в 6 040 000 рублей за модификацию 25d (2.0, 231 л.с.). 249-сильный вариант с 3-литровым дизелем оценивается минимум в 6 330 000 рублей. Базовая бензиновая версия 40i оснащается 3-литровым рядным мотором мощностью 340 л.с. – от 6 500 000 руб. Самый мощный дизельный вариант M50d (400 л.с., 760 Нм) обойдётся минимум в 8 230 000 рублей, 530-сильный бензиновый M50i на 170 тысяч дороже.

Напомним, в конце прошлого месяца состоялась официальная премьера обновлённой 8 Series.

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