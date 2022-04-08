Премьера флагманского кроссовера Hyundai состоялась в конце ноября 2018 года на Los Angeles Auto Show. Он стал наследником модели Grand Santa Fe, выпускавшейся с 2013 по 2018 годы. По сравнению с ней Palisade немного прибавил в размерах: длина увеличилась до 4980 мм (+75 мм), ширина до 1975 мм (+90 мм), а колёсная база теперь составляет 2900 мм (+100 мм). Кроссовер производится уже более трёх лет, и совсем скоро состоится премьера рестайлингового варианта. Опубликованные на днях тизеры позволяют разглядеть некоторые особенности внешнего вида паркетника.

Рендер обновлённого Palisade

Palisade получит полностью новую переднюю часть с более гранёным дизайном. Здесь появится более крупная решётка радиатора прямоугольной формы с оригинальным оформлением перекладин, которую обрамляет широкая металлизированная декоративная вставка. Светодиодные ходовые огни будут иметь такое же расположение, как на нынешней модели, но их форма станет более угловатой. Это же касается и основных блоков фар, расположенных в бампере. При этом капот и передние крылья останутся прежними. Скорее всего, не изменятся и задние фонари, а вот бампер будет новым – как минимум, изменится расположение и форма встроенных в него элементов светотехники. Также кроссовер получит квадратные патрубки выхлопной системы и новые многоспицевые колёсные диски.

Рендер обновлённого Palisade

Рестайлинг затронет и интерьер кроссовера: здесь ожидается обновлённая передняя панель с более крупными экранами мультимедийной системы, также может появиться новый руль. Что же касается технической части, то пока достоверных данных об изменениях нет. Нынешний Palisade в Корее предлагается с двумя моторами – атмосферным бензиновым V6 3.8 GDI (295 л.с.) и 4-цилиндровым дизельным 2.2 мощностью 202 л.с. Привод может быть как передним, так и полным HTRAC (с многодисковой муфтой подключения задней оси), коробка передач – 8-ступенчатый «автомат».

Официальная презентация новинки состоится 13 апреля.

Нынешний Hyundai Palisade 1 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 2 / 3 Нынешний Hyundai Palisade 3 / 3

Сегодня в России Hyundai Palisade представлен с двумя вариантами двигателей, первый из них – вышеупомянутый дизельный 2.2 (на нашем рынке его мощность составляет 200 л.с.). Официальные цены на такой кроссовер начинаются в отметки в 5 269 000 рублей. Есть также бензиновый 249-сильный «атмосферник» V6 3.5, в аналогичной комплектации он обойдётся на 50 тысяч дороже.

Напомним, недавно появилась новая информация о 7-местной Hyundai Creta Grand.