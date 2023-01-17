Porsche Cayenne является первым серийным кроссовером марки и выпускается уже весьма давно: премьера первого поколения состоялась в конце 2002 года. Сегодня на конвейере уже третья генерация паркетника, который был официально представлен летом 2017 года. У купеобразной же версии модели история куда более короткая, ведь автомобиль появился лишь в текущем поколении Cayenne, а публике его впервые показали в апреле 2019 года в рамках Шанхайского автосалона. В настоящее время Porsche продолжает дорожные испытания обеих версий своего популярного кроссовера, которые получат схожие изменения во внешнем виде.
Прежде всего, появятся новые фары, которые получат более гранёную форму и новое оформление светодиодных габаритных огней с четырьмя горизонтальными «штрихами». Изменится и бампер, где вместе с более крупными воздухозаборниками появятся сдвоенные горизонтальные полоски светодиодов, выполняющие как роль габаритов, так и указателей поворота. Капот из-за новой формы фар будет новым, а передние крылья могут остаться неизменными, равно как и боковины автомобиля. Что же касается задней части, то здесь основным (и, вполне возможно, единственным) отличием от нынешнего кроссовера станет графика светодиодных огней в фонарях, которая будет перекликаться с рестайлинговым Маканом.
Изменения произойдут и в салоне кроссовера, где появятся новый руль, аналогичный модели 911 последнего поколения, новые экраны мультимедийной системы и панели приборов, а также обновлённая центральная консоль без привычного джойстика коробки передач. Существенных изменения по части техники не ожидается, и обновлённая модель должна получить ту же широкую гамму бензиновых моторов, может быть, лишь с небольшой прибавкой в мощности и крутящем моменте. Базовым мотором для купеобразного кроссовера является 3,0-литровый V6 мощностью 340 л.с. (450 Нм), топовая же версия с именем Turbo S E-Hybrid оснащается 4,0-литровым V8, совокупная мощностью гибридной силовой установки составляет 680 л.с. (900 Нм).
Премьера новинки состоится в течение этого года.
Напомним, два месяца назад Porsche представила серийную внедорожную версию спорткара 911 Dakar.
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