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Рестайлинговый Porsche Cayenne Coupe: новые изображения

17.01.2023 848 0 0

Немецкая компания готовит обновлённую версию своего купеобразного кроссовера, и на прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии тестовых образцов. Что же изменится во внешности модели?

Porsche Cayenne является первым серийным кроссовером марки и выпускается уже весьма давно: премьера первого поколения состоялась в конце 2002 года. Сегодня на конвейере уже третья генерация паркетника, который был официально представлен летом 2017 года. У купеобразной же версии модели история куда более короткая, ведь автомобиль появился лишь в текущем поколении Cayenne, а публике его впервые показали в апреле 2019 года в рамках Шанхайского автосалона. В настоящее время Porsche продолжает дорожные испытания обеих версий своего популярного кроссовера, которые получат схожие изменения во внешнем виде.

Рендер обновлённого Cayenne Coupe

Прежде всего, появятся новые фары, которые получат более гранёную форму и новое оформление светодиодных габаритных огней с четырьмя горизонтальными «штрихами». Изменится и бампер, где вместе с более крупными воздухозаборниками появятся сдвоенные горизонтальные полоски светодиодов, выполняющие как роль габаритов, так и указателей поворота. Капот из-за новой формы фар будет новым, а передние крылья могут остаться неизменными, равно как и боковины автомобиля. Что же касается задней части, то здесь основным (и, вполне возможно, единственным) отличием от нынешнего кроссовера станет графика светодиодных огней в фонарях, которая будет перекликаться с рестайлинговым Маканом.

Рендер обновлённого Cayenne Coupe

Изменения произойдут и в салоне кроссовера, где появятся новый руль, аналогичный модели 911 последнего поколения, новые экраны мультимедийной системы и панели приборов, а также обновлённая центральная консоль без привычного джойстика коробки передач. Существенных изменения по части техники не ожидается, и обновлённая модель должна получить ту же широкую гамму бензиновых моторов, может быть, лишь с небольшой прибавкой в мощности и крутящем моменте. Базовым мотором для купеобразного кроссовера является 3,0-литровый V6 мощностью 340 л.с. (450 Нм), топовая же версия с именем Turbo S E-Hybrid оснащается 4,0-литровым V8, совокупная мощностью гибридной силовой установки составляет 680 л.с. (900 Нм).

Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Нынешний Porsche Cayenne Coupe
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Премьера новинки состоится в течение этого года.

Напомним, два месяца назад Porsche представила серийную внедорожную версию спорткара 911 Dakar.

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