Рестомод 355 by Evoluto показался в серийном виде: новое шасси и два мотора на выбор

Британская компания Evoluto Automobili завершила разработку своего рестомода на базе среднемоторного купе Ferrari F355, что выпускалось в период с 1994 по 1999 год. В сегодняшнем пресс-релизе раскрыты новые подробности о масштабе переделок, уточнены технические характеристики и детали оснащения. Первый донорский Ferrari F355 поступит на переделку в Evoluto Automobili в марте и вернётся к заказчику в радикально обновлённом виде в четвёртом квартале текущего года.

С рестомодом 355 by Evoluto мы впервые познакомились летом 2024 года, тогда Evoluto Automobili обещала начать его мелкосерийное производство в первом квартале 2025 года, но разработка и доводка этого проекта потребовали больше времени, только сегодня компания показала финальный вариант дизайна и уточнила технические характеристики. Evoluto Automobili входит в группу компаний DRVN Automotive Group, которой также принадлежат Boreham Motorworks, известная своим реинжиниринговый Ford Escort Mk1 RS, и гоночная команда Alan Mann Racing.

1 / 2 2 / 2

Для изготовления каждого 355 by Evoluto нужен хорошо сохранившийся донорский Ferrari F355 GTS, от которого в ход пойдут только остов кузова и 3,5-литровый атмосферный двигатель V8. Силовой каркас тщательно реставрируется и получает усилители из стали и углепластика, жёсткость на кручение в результате увеличивается на 23%. Все наружные панели новые, углепластиковые, при этом сохранены ключевые стилистические особенности исходного итальянского спорткара, в том числе поднимающиеся фары. Стоковая проводка на 90% заменена новой, более компактной и лёгкой. Система микроклимата модернизирована.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон переработан более радикально, чем внешность. Новая углепластиковая передняя панель добавляет кузову жёсткости, вдобавок она визуально облегчена за счёт компактных круглых воздуховодов вместо стоковых прямоугольных. Центральная консоль удалена, поэтому три оставшихся от неё прибора словно парят в воздухе — на самом деле каждый прибор получил свой углепластиковый корпус и оправу из фрезерованного металла. Также из фрезерованного металла выполнены спицы нового руля, подрулевые рычажки, элементы рычага коробки передач, педали, кнопки и ряд других мелких элементов. Дверные карты и центральный тоннель переделаны. Установлены новые лёгкие ковшеобразные сиденья с интегральными подголовниками. Основные материалы отделки — натуральная кожа, замша и угепластик. Цветовые сочетания выбирает заказчик.

Двигатель V8 на стоковом Ferrari F355 GTS выдаёт 380 л.с. и 363 Нм. Evoluto Automobili ставит на этот двигатель модернизированные головки блока, новые распредвалы, новую систему зажигания, новую выхлопную систему из нержавеющей стали, новую управляющую электронику и ряд других новых компонентов, в результате чего отдача увеличивается до 420 л.с. и 370 Нм, максимальная частота вращения коленвала — 8500 об/мин. В виде опции предлагается этот же двигатель, но с увеличенным до 3,7 л рабочим объёмом, максимальная отдача — 480 л.с. и 400 Нм, максимальная частота вращения коленвала — 9000 об/мин. Коробка передач в обоих случаях — модернизированная 6-ступенчатая «механика» с рядом усиленных компонентов, вся мощность передаётся на задние колёса.

Новое шасси для 355 by Evoluto разработано совместно с британской компанией R53 Suspension, передняя колея расширена на 77 мм спереди и на 66 мм сзади, полностью пересмотрена геометрия рычагов и точек их крепления, сами рычаги стали легче, установлены облегчённые ступичные подшипники в сочетании с усиленными полуосями, регулируемые амортизаторы снабжены внешними резервуарами.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Рулевое управление тоже переделано ради лучшего отклика и чистоты обратной связи, количество оборотов руля от упора до упора уменьшено с 3,25 до 2,0, установлен новый электрогидравлический усилитель. Стоковые тормоза уступили место более современным Brembo GT с перфорированными дисками «по кругу», 6-поршневыми суппортами на передней оси и 4-поршневыми на задней. В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза. Шины — Michelin Pilot Sport 4S размерности 235/35 R19 спереди и 305/30 R 19 сзади. Благодаря новым лёгким материалам кузова и шасси сухая масса спорткара уменьшилась с 1350 до 1250 кг.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

﻿Цену и динамические характеристики своего рестомода Evoluto Automobili не разглашает. Тираж 355 by Evoluto составит всего 55 экземпляров. Гарантия — 2 года или 32 000 км пробега.