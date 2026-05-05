Рестомод Audi TTS Roadster от Autoforma: возвращение к эстетике концепта 1995 года

Нидерландская компания Autoforma представила рестомод на базе первого поколения Audi TT, сделанный в единичном экземпляре для архитектора и дизайнера Йосса Байенса. Главная идея проекта, получившего имя Autoforma TTS Restomod, состояла в том, чтобы придать серийному родстеру облик предшествовавшего ему концепта.

Спорткар Audi TT просуществовал в трёх поколениях, он выпускался в период с 1998 по 2023 год. Историю этой модели, от которой компания Audi, к сожалению, решила избавиться, мы рассказывали в отдельном большом материале, а здесь лишь скажем, что именно первое поколение Audi TT считается иконой автомобильного стиля — простые формы этого спорткара, созданные командой дизайнеров во главе с Фрименом Томасом, навсегда останутся в истории мирового автопрома как источник вдохновения. Впервые этот стиль широкая публика смогла оценить в 1995 года на концептах Audi TT Coupe и Audi TTS Roadster.

Серийные купе и родстер во многом сохранили облик концептов, но были слегка оптимизированы с точки зрения аэродинамики и пригодности к массовому производству. Нидерландский архитектор Йосс Байенс стал одним из первых владельцев Audi TT, с годами его любовь к этой машине только крепла, и вот он решил обратиться к своему приятелю Нильсу ван Рою с просьбой сделать ему уникальный родстер на базе первого поколения Audi TT, который максимально точно воспроизводил бы эстетику концепта Audi TTS Roadster 1995 года.

Йосс Байенс (слева в кепке) и Нильс ван Рой

Нильс ван Рой — известный нидерландский автомобильный дизайнер, и компания Autoforma — один из его бизнес-проектов, она занимается производством штучных рестомодов на заказ. Нашим читателям Autoforma уже знакома по эффектному рестомоду Norrsken на базе элегантного шутинг-брейка Volvo P1800 ES из 1970-х. Проект Autoforma TTS Restomod стал отличным поводом лишний раз продемонстрировать способность компании максимально дотошно выполнить пожелания заказчика — TTS Restomod действительно мало чем отличается от концепта 1995 года.

За основу Autoforma TTS Restomod взят серийный Audi TT Roadster первого поколения. Конкретная модификация не указана, но буква S в названии косвенно указывает на полноприводную топ-версию quattro Sport с 1,8-литровым бензиновым турбомотором мощностью 240 л.с. и 6-ступенчатой МКП. До 100 км/ч такой родстер разгоняется за 5,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Autoforma не модифицировала техническую начинку донорского автомобиля, но полностью обновила ему кузов, включая интерьер, чтобы добиться максимального сходства с концептом 1995 года. Результат проще всего оценить по сравнительным фотографиям: серебристая машина — это стоковый родстер, тёмно-серая — Autoforma TTS Restomod.

Autoforma заузила вентиляционные отверстия в нижней части переднего бампера, удалила спойлер с крышки багажника и переделала низ заднего бампера так, чтобы два пронзающих его выхлопных патрубка не выступали за нижнюю границу. Стандартные зеркала замерены на более компактные на тонких ножках, как у концепта, «форточки» в дверях получили серые окантовки. В передние крылья за колёсными арками добавлены вентиляционные отверстия со скрытыми указателями поворотов (ради этого, к слову, пришлось переносить бачок омывателя лобового стекла из-под капота в багажник). В пороги перед задними колёсными арками врезаны маленькие воздухозаборники — тоже как у концепта. Тканевая складная крыша удалена, на её место установлена элегантная заглушка в цвет кузова. Цвет кузова, разумеется, асфальтовый серый. Интерьер тоже приведён в максимальное соответствие со стилем концепта: кресла и руль обиты кожей кирпичного цвета, стрелочные приборы получили светлую подложку.

Во сколько обошёлся Autoforma TTS Restomod Йоссу Байенсу, нидерландская компания не раскрывает, но, полагаем, речь идёт о нескольких сотнях тысяч евро, ведь даже исходный Audi TT Roadster quattro Sport в хорошем состоянии на вторичном рынке нынче стоит более 100 000 евро.