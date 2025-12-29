Новинки ×
29.12.2025
Рестомод на базе Lotus Elise от HPE SV: радикальная диета и визжащий двигатель Honda K20

Британская компания HPE Automotive делает экстремальные рестомоды в гоночном стиле на базе Lotus Elise ранних лет выпуска (1996 – 2001 годы), то есть Series 1 (S1). Самая свежая трековая версия R500 весит всего 620 кг и располагает мощностью в 330 л.с.

Производство лёгкого среднемоторного спорткара Lotus Elise завершилось в 2021 году, но он продолжает присутствовать на рынке новых автомобилей в виде мелкосерийных рестомодов. Ранее в этом году мы рассказывали о рестомодах на базе Lotus Elise S1 от компаний Get Lost и Analogue Automotive, а теперь познакомимся с продукцией компании HPE Automotive из города Бромсгроув (Англия, графство Вустершир).

Компанию HPE Automotive основал в 2013 году предприниматель и автомобильный энтузиаст Дэн Вебстер, она работает как гоночная команда и участвует на радикально переработанных Lotus Elise в соревнованиях, а подразделение HPE Special Vehicles производит клиентские машины — дорожные и гоночные.

Рестомод на базе от HPE SV на базе Lotus Elise S1 существует в трёх версиях — R300, R400 и R500. Версия R500 — самая экстремальная и лёгкая, она весит менее 620 кг, тогда как стоковый Lotus Elise S1 весит не менее 670 кг. Все версии оснащаются доработанным атмосферным 4-цилиндровым двигателем Honda K20 вместо стокового двигателя Rover серии K, но только на HPE SV Elise R500 хондовский агрегат лишён фирменной системы управления фазами газораспределения VTEC, что позволило увеличить максимальную частоту вращения коленвала.

Рабочий объём увеличен с 2,0 до 2,1 л, установлены новые кованые поршни и облегчённый маховик для более быстрого набора оборотов, модернизированы головка блока и коленвал, новые системы впуска и выпуска разработаны фактически с чистого листа. Максимальная мощность достигает 330 л.с при 9500 об/мин, максимальный крутящий момент — 278 Нм при 8600 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через гоночную секвентальную 6-ступенчатую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал.

Шасси у HPE SV Elise R500 полностью новое, от исходного Lotus Elise в машине остался по сути лишь алюминиевый монокок-корытце, все внешние панели новые, изготовленные из углепластика. Подвеска на двойных поперечных рычагах по кругу максимально жёсткая, с шаровыми соединениями и трёхпозиционной регулировкой амортизационных стоек, колея расширена. Тормоза — карбон-керамические.

И без того аскетичный салон Lotus Elise S1 на рестомоде HPE SV Elise R500 выпотрошен по-максимуму и дополнен встроенным каркасом безопасности. Водитель и пассажир сидят в лёгких углепластиковых ковшах. Гоночный руль с россыпью регуляторов обит замшей. Аналоговый щиток приборов заменён цифровым с массой настроек.

Стоит HPE SV Elise R500 очень дорого — от 375 000 фунтов стерлингов без учёта налогов, но желающие получить бескомпромиссный и экстремально лёгкий спорткар по цене Роллс-Ройса находятся.

спортивные авто тюнинг классика новинки Lotus Lotus Elise

 

