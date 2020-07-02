Ресурс — это данные: карантин открыл перед Hyundai головокружительные возможности

«Хёндэ Мотор СНГ» подвела итоги своей деятельности за первую половину 2020 года и, несмотря на ощутимое падение продаж, оценила их как позитивные, способствующие развитию новых форм бизнеса.

За первые шесть месяцев этого года дилеры Hyundai реализовали в России 63 852 автомобиля, что на 27,5% меньше, чем за первое полугодие 2019-го. Снижение продаж — следствие карантинных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (многие дилеры в апреле и мае воообще не могли работать) и ухудшения экономической обстановки в стране.

Лидерами марки ожидаемо стали обновлённые в этом году кроссовер Creta (29 554 шт.) и седан Solaris (18 444 шт.). 1,6-литровые бензиновые двигатели Gamma I для этих бестселлеров скоро будет делать завод «Хёндэ Виа Рус» в Санкт-Петербурге, строительство которого стартовало 30 июня. Плановая мощность нового предприятия — 240 тысяч двигателей в год с возможностью роста до 330 тысяч.

Площадка для моторного завода «Хёндэ Виа Рус» находится в непосредственной близости от основного сборочного предприятия «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Карантинные ограничения и общий спад на рынке не заставили руководство «Хёндэ Мотор СНГ» усомниться в том, что такое количество моторов (а следовательно и оснащённых ими автомобилей) будет востребовано. Напротив, самоизоляция стала для российского дистрибьютора корейских автомобилей мощным стимулом к развитию новых форм бизнеса, а именно перводу его в онлайн.



Уже в октябре этого года Hyundai намерена запустить в России комплексную онлайн-платформу, которая позволит купить автомобиль, не вставая с дивана даже в сложных случаях, то есть с дистанционным получением кредита, дистанционным страхованием и прочими сопутствующими тонкостями, которые пока что требуют личных визитов к дилеру. Даже забирать машину самому у дилера необязательно — доставят на дом. То есть будет буквально полный онлайн, причём машины для него будут забираться в центрального склада «Хёндэ Мотор СНГ» в обход дилеров, но последним, конечно же, дадут заработать на обслуживании проданных таким образом машин.

Параллельно компания развивает новые формы владения автомобилем, а именно сервис подписки Hyundai Mobility, в который на днях через отдельное приложение были включены премиальные модели Genesis. Для автомобилей Hyundai сервис был запущен в октябре прошлого года, и сейчас им активно пользуются более 12 тысяч клиентов. После смягчения режима самоизоляции спрос на подписки вырос примерно в три раза, что отчасти связано с невозможностью наших граждан выехать на отдых за границу и всплеску интереса к внутреннему автотуризму. Специально под летние тарифы Hyundai удвоила лимиты пробегов, что сделало подписку ещё более привлекательной.



По словам управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, более 80% подписчиков — это люди, которые раньше не ездили на Hyundai, то есть сервис Mobility позволяет компании стремительно наращивать клиентскую базу. Одним из «пряников» для новых клиентов является тот факт, что по подписке выдают автомобили в дорогих комплектациях, а не «пустышки», то есть можно рассчитывать на максимальный комфорт.

Новая Hyundai Elantra

Алексей Калицев уверен, что за подпиской и сопутствующими цифровыми сервисами будущее, а модель «завод — дилер — клиент» конечна, и задача Hyundai трансформироваться из производственной компании в сервисную компанию. Следующий этап — компания, которая управляет данными, потому что генерируемые клиентами данные станут основным ресурсом и главным источником дохода, а делать хорошие автомобили, по мнению Алексея Калицева, сейчас научились все, так что даже сравнение друг с другом моделей разных производителей потеряло смысл. В общем, пандемия COVID-19 ускорила трансформацию отрасли и резко повысила востребованность цифровых сервисов, на которые Hyundai раньше большинства конкурентов сделала ставку.



Hyundai Palisade

Что до ближайших новинок, то в октябре в России должна дебютировать новая Elantra. При этом Алексей Калицев считает этот класс машин (седаны С-класса) неперспективным, то есть рекордов продаж от новой Элантры никто не ждёт.



Куда более радужные перспективы у большого кроссовера Palisade, который прибудет в нашу страну в ноябре — эту машину очень ждут дилеры и клиенты, она должна стать заметным игроком в классе больших SUV.