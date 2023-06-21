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Roewe i5: второй рестайлинг бюджетного седана на фоне падения продаж

21.06.2023 97 0 0

Марка Roewe, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, опубликовала фотографии обновлённого компактного седана i5. На данный момент он является самой востребованной моделью в гамме Roewe, но интерес китайского потребителя к нему стремительно слабеет.

После развала британской MG Rover Group в 2005 году концерн SAIC прибрал к рукам марку MG, но не смог договориться о приобретении марки Rover и вместо неё запустил в 2006 году похожую марку Roewe. Пик продаж Roewe в Китае пришёлся на 2018 год, тогда было реализовано без малого 480 000 автомобилей этой марки, затем кривая спроса пошла вниз. За первые пять месяцев этого года продажи Roewe в Китае, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 66 197 автомобилей, что на 47,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Семейство Roewe i5, куда входит в том числе электрический универсал Ei5, продаётся лучше других моделей марки, но и у него динамика продаж негативная: в январе-мае реализовано 27 109 шт. (-39,3%).

Roewe i5 и Roewe i5 GT образца 2021 года
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Roewe i5 и Roewe i5 GT образца 2021 года
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Roewe i5 и Roewe i5 GT образца 2021 года
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Roewe i5 и Roewe i5 GT образца 2021 года
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Roewe i5 и Roewe i5 GT образца 2021 года
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Седан Roewe i5 дебютировал в 2018 году, а вышеупомянутый электрический универсал Roewe Ei5 появился годом раньше — в 2017-м. В 2021-м всё семейство пережило первый рестайлинг, тогда же у седана i5 появилась мощная спортивная версия GT с особым дизайном. За пределами Китая марка Roewe, в отличие от MG, никому, по сути, не нужна, поэтому SAIC некоторые модели Roewe продаёт на экспортных рынках под маркой MG. Так Roewe i5 в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии известен как MG5, а электрический универсал Ei5 продаётся в Европе как MG5 Electric.

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В декабре прошлого года в электронной базе китайского Минпрома всплыли фотографии во второй раз обновлённого седана Roewe i5, а сегодня SAIC опубликовал несколько официальных снимков, намекая, что вновь помолодевший Roewe i5 скоро поступит в продажу. Изменения довольно масштабные: перекроена пластика почти всех наружных панелей кузова, в том числе дверей и капота, чего обычно при рестайлингах не делают. Передние фары обзавелись «когтями», радиаторная решётка стала шире, усложнилась пластика боковин, задние фонари теперь косплеят модели Lexus. Колёсная база не изменилась — 2680 мм, габаритная длина увеличилась с 4607 до 4676 мм, ширина выросла с 1818 до 1838 мм, высота прежняя — 1498 мм. Колёса — 16- либо 17-дюймовые.

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Салон полностью новый, и в нём тоже можно заметить мотивы Лексуса. На передней панели теперь установлено широкое табло, объединяющее приборный и мультимедийный экраны, каждый имеет диагональ 10,25 дюйма. В оснащении заявлены система кругового обзора и передние кресла повышенной комфортности.

В базе китайского Минпрома для обновлённого Roewe i5 заявлен только один двигатель — 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» (129 л.с., 158 Нм) в паре с вариатором, привод только передний. Актуальный Roewe i5 предлагается с чуть менее мощным 1,5-литровым «атмосферником» на 120 л.с. и 150 Нм в сочетании с МКП либо вариатором, а версия GT имеет турбомотор того же объёма на 173 л.с. и 275 Нм в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплением). Передняя подвеска у всех версий — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой.

Дата начала продаж и цены обновлённого Roewe i5 пока не объявлены, дореформенный седан стоит в Китае от 67 900 юаней (797 тысяч рублей в переводе по текущему курсу), версия GT — от 87 900 юаней (1,03 млн рублей).

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