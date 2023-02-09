Роскошь под напряжением: в Китае дебютировал гибридный Mercedes-Maybach S 580 e

Компания Mercedes-Benz долго тянула с «озеленением» своего лакшери-бренда, притом что продажи прочих гибридных и электрических Мерседесов в прошлом году выросли в Китае сразу на 143% (конкретную цифру Mercedes-Benz не сообщает). В целом продажи немецкой компании в Китае в 2022 году по сравнению с 2021-м сократились на 1% до 751 700 автомобилей, пока Поднебесная с большим отрывом от остальных стран остаётся главным потребителем Мерседесов. Неудивительно, что именно здесь дебютировал первый «розеточный» Mercedes-Maybach — гибридный седан с индексом S 580 e.

Версия с точно таким же индексом есть у обычного S-класса, её представили летом 2021 года, осенью того же года гамму мерседесовского флагмана пополнил полноприводный гибрид S 580 e 4Matic, весной 2022 года — младший гибрид S 450 e, а в декабре дебютировала топовая гибридная версия Mercedes-AMG S 63 E Performance.

Силовая установка Mercedes-Maybach S 580 e состоит из рядного 3,0-литрового 6-цилиндрового бензинового турбомотора М 256 (367 л.с., 500 Нм), к которому последовательно пристыкованы электромотор (150 л.с., 440 Нм) и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, ведущие колёса — задние. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 510 л.с. и 750 Нм. До 100 км/ч гибридный седан разгоняется за 5,1 с, максимальная скорость — 250 км/ч (на электротяге — 140 км/ч).



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Батарея ёмкостью 28,6 кВт·ч расположена под полом багажника и съедает часть его объёма, полной задярки хватит на 100 км пробега на электротяге по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки невысокая — 60 кВт, но её достаточно, чтобы полностью зарядить батарею примерно за полчаса.



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По части комфорта и роскоши гибрид ничем не отличается о чисто «углеводородных» версий Mercedes-Maybach S-класса: во втором ряду установлены два индивидуальных кресла с множеством регулировок, обогревом шеи и плеч, массажёрами икр ног и прочими удобствами. Вариантов отделки салона — бесчисленное множество, а для обо капризных клиентов всегда есть индивидуальные предложения.



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Цена Mercedes-Maybach S 580 e пока не названа, первым делом роскошный гибрид предложат в Китае, затем в Таиланде, Европе и ряде других стран. В России — только через параллельный импорт. К слову, в прошлом году, согласно статистике регистраций, которую собирает «Автостат», в нашу страну приехали 70 новеньких Майбахов S-класса.

Первый электромобиль Mercedes-Maybach также дебютирует в этом году.

