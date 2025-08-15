Новинки ×
  • Роскошный кроссовер Nio ES8 перешёл в новое поколение: больше и мощнее

Роскошный кроссовер Nio ES8 перешёл в новое поколение: больше и мощнее

15.08.2025 178 0 0

Компания Nio готовится к запуску флагманского трехрядного электрокросса уже третьей по счету генерации. Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет, зато в салоне применили новые решения. Как и прежде, модель будет доступна с двухмоторным полным приводом, при этом суммарная отдача стала больше.

Флагманский электрический кроссовер Nio ES8 вышел на китайский рынок в 2018 году, в 2022-м дебютировала модель второго поколения. И вот уже готов новый SUV, официально объявленный следующей генерацией. На сертификационных снимках «третий» ES8 засветился еще в июне. А теперь марка распространила несколько фирменных изображений и промороликов. Вдобавок объявлена дата премьеры – 21 августа.

Новый Nio ES8
1 / 4
Новый Nio ES8
2 / 4
Новый Nio ES8
3 / 4
Новый Nio ES8
4 / 4

Nio ES8 переехал с «тележки» NT2 на платформу NT 3.0, которая также лежит в основе седана Nio ET9. В новом поколении кроссовер стал еще больше. Длина свежего ES8 равна 5280 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3130 мм. Размеры предшественника: 5099/1989/1750 мм, расстояние между осями – 3070 мм.

Новый Nio ES8

Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет – кроссовер третьего поколения сохранил стилистику «второго» SUV. Остались двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и единая плашка фонарей, над лобовым стеклом есть камеры в отдельных корпусах и лидар. Однако светотехника, крылья, бамперы – все это новое. Кроме того, изменена крышка переднего багажника: она больше, а ее кромка опущена к бамперу. То есть новый Nio ES8 имеет более внушительный передний отсек – как и стартовавший этим летом кроссовер Onvo L90 (Onvo – суббренд Nio).

Новый Nio ES8
1 / 2
Новый Nio ES8
2 / 2

В салоне разница между «вторым» и «третьим» паркетниками более заметна. Внутри – полностью новая передняя панель с интегрированным узким экраном: он занимает практически всю площадь панели (роль основной приборки, очевидно, выполняет проекционный дисплей). Центральный планшет все так же «прилеплен», но он теперь привычного «альбомного» формата, тогда как у предшественника вертикальный тачскрин.

Новый Nio ES8
1 / 4
Новый Nio ES8
2 / 4
Новый Nio ES8
3 / 4
Новый Nio ES8
4 / 4

Еще появился трехспицевый руль (у прежнего ES8 – двухспицевый), плюс заменили центральный тоннель и карты дверей. Отвечающие за настройки кресел кнопки отныне расположены непосредственно на дверях. Как и раньше, Nio ES8 будет доступен в шестиместном исполнении. Разумеется, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В подголовник водительского сиденья встроены динамики. А в потолке спрятан отдельный экран для задних седоков.

Новый Nio ES8
1 / 2
Новый Nio ES8
2 / 2

Согласно сертификату, Nio ES8 все так же имеет двухмоторный полный привод. Как и у предшественника, спереди установлен 245-сильный двигатель, а сзади – новый 462-сильный вместо мотора на 408 л.с. у «второго» кроссовера. То есть вместе двигатели теперь выдают 707 л.с. против 653 л.с. Китайцы пишут, что паркетник третьего поколения укомплектован батареей емкостью 102 кВт*ч, запас хода – 635 км по циклу CLTC. Прежнему SUV положена батарея на 75 или 100 кВт*ч, дальнобойность – 465 или 605 км.

Предыдущий Nio ES8
1 / 7
Предыдущий Nio ES8
2 / 7
Предыдущий Nio ES8
3 / 7
Предыдущий Nio ES8
4 / 7
Предыдущий Nio ES8
5 / 7
Предыдущий Nio ES8
6 / 7
Предыдущий Nio ES8
7 / 7

Цены нового Nio ES8, вероятно, объявят на следующей неделе. Предшественник сегодня стоит от 498 000 юаней, что эквивалентно примерно 5,5 млн рублей по текущему курсу.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Nio Nio ES8

 

