Роскошный кроссовер Nio ES8 перешёл в новое поколение: больше и мощнее

Флагманский электрический кроссовер Nio ES8 вышел на китайский рынок в 2018 году, в 2022-м дебютировала модель второго поколения. И вот уже готов новый SUV, официально объявленный следующей генерацией. На сертификационных снимках «третий» ES8 засветился еще в июне. А теперь марка распространила несколько фирменных изображений и промороликов. Вдобавок объявлена дата премьеры – 21 августа.
Nio ES8 переехал с «тележки» NT2 на платформу NT 3.0, которая также лежит в основе седана Nio ET9. В новом поколении кроссовер стал еще больше. Длина свежего ES8 равна 5280 мм, ширина – 2010 мм, высота – 1800 мм, колесная база – 3130 мм. Размеры предшественника: 5099/1989/1750 мм, расстояние между осями – 3070 мм.
Радикальных перемен в дизайне экстерьера нет – кроссовер третьего поколения сохранил стилистику «второго» SUV. Остались двухэтажная головная оптика, выдвижные ручки дверей и единая плашка фонарей, над лобовым стеклом есть камеры в отдельных корпусах и лидар. Однако светотехника, крылья, бамперы – все это новое. Кроме того, изменена крышка переднего багажника: она больше, а ее кромка опущена к бамперу. То есть новый Nio ES8 имеет более внушительный передний отсек – как и стартовавший этим летом кроссовер Onvo L90 (Onvo – суббренд Nio).
В салоне разница между «вторым» и «третьим» паркетниками более заметна. Внутри – полностью новая передняя панель с интегрированным узким экраном: он занимает практически всю площадь панели (роль основной приборки, очевидно, выполняет проекционный дисплей). Центральный планшет все так же «прилеплен», но он теперь привычного «альбомного» формата, тогда как у предшественника вертикальный тачскрин.
Еще появился трехспицевый руль (у прежнего ES8 – двухспицевый), плюс заменили центральный тоннель и карты дверей. Отвечающие за настройки кресел кнопки отныне расположены непосредственно на дверях. Как и раньше, Nio ES8 будет доступен в шестиместном исполнении. Разумеется, сиденья имеют подогрев, вентиляцию и массажер. В подголовник водительского сиденья встроены динамики. А в потолке спрятан отдельный экран для задних седоков.
Согласно сертификату, Nio ES8 все так же имеет двухмоторный полный привод. Как и у предшественника, спереди установлен 245-сильный двигатель, а сзади – новый 462-сильный вместо мотора на 408 л.с. у «второго» кроссовера. То есть вместе двигатели теперь выдают 707 л.с. против 653 л.с. Китайцы пишут, что паркетник третьего поколения укомплектован батареей емкостью 102 кВт*ч, запас хода – 635 км по циклу CLTC. Прежнему SUV положена батарея на 75 или 100 кВт*ч, дальнобойность – 465 или 605 км.
Цены нового Nio ES8, вероятно, объявят на следующей неделе. Предшественник сегодня стоит от 498 000 юаней, что эквивалентно примерно 5,5 млн рублей по текущему курсу.
