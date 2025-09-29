Роскошный седан Avatr 12 приготовился к старту продаж в России

Вторая модель бренда Avatr уже доступна к предзаказу в РФ. Правда, все характеристики, а также комплектации и цены станут известны чуть позже.

О том, что премиальная марка Avatr официально появится на российском рынке, было объявлено осенью прошлого года. У нас первенцем стал эффектный электрический кроссовер Avatr 11 – он стартовал в начале 2025-го. Летом состоялась локальная премьера второй модели – не менее эффектного седана Avatr 12. А теперь местное подразделение Changan, которое и занимается продажами марки (при этом у Avatr в РФ своя дилерская сеть), поделилось кое-какими свежими подробностями о седане. Вдобавок модель обзавелась собственной страницей на российском сайте. Также напомним, что бренд является совместным проектом, собственно, Changan, производителя аккумуляторов CATL и IT-гиганта Huawei.

1 / 2 2 / 2

На китайский рынок Avatr 12 вышел под конец 2023-го, а уже в 2024-м его модернизировали. В российском офисе модель называют «гран-купе», на деле же она представляет собой даже не седан, а фастбек без традиционного заднего стекла. Длина автомобиля равна 5020 мм, ширина – 1999 мм, высота– 1450 или 1460 мм, колесная база – 3020 мм.

Как и кроссовер Avatr 11, Avatr 12 дебютировал в виде электромобиля. Но после прошлогодней модернизации на родине обе модели обзавелись еще и гибридными версиями, у которых ДВС работает исключительно в режиме генератора. Впрочем, к нам марка пока поставляет только «электрички».

1 / 2 2 / 2

Нашему электроседану обещаны пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами и батарея емкостью 94,5 кВт*ч. Запас хода – до 700 км, но этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Других подробностей о технике предназначенного для России Avatr 12 нет. В Китае электроверсия бывает с задним (322 л.с., 396 Нм) или двухмоторным полным приводом (547 л.с., 687 Нм). Батарея – такая же, как в РФ.

В России Avatr 12 будет доступен в четырех комплектациях – Advance, Business, Dynamic и Dynamic Pro. В зависимости от исполнения для новинки заявлены панорамная крыша, камеры вместо привычных наружных зеркал, отделка интерьера кожей Nappa, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел (плюс откидные подставки для ног). Версии Dynamic и Dynamic Pro – это также чуть более агрессивный обвес и красные тормозные суппорты.

Все характеристики Avatr 12 для России раскроют в октябре, тогда же станут известны цены. При этом на российском сайте марки уже можно оставить заявку на седан. Электрический кроссовер Avatr 11 у нас сегодня предложен с задним (313 л.с., 370 Нм) или полным приводом (578 л.с., 650 Нм). Базовый паркетник имеет батарею емкостью 90,38 кВт*ч, полноприводные варианты укомплектованы аккумулятором на 116,79 кВт*ч. Рекомендованные цены Avatr 11 – от 6 950 000 до 7 900 000 рублей.