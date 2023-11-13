Роскошный седан Voyah Passion, который можно купить и в РФ: к дебюту готова новая версия

Новое исполнение отличилось дизайном экстерьера и начинкой. На домашний рынок такая четырехдверка выйдет до конца текущего года, затем ее вполне могут привезти в Россию.

Большой седан Voyah Passion (это экспортное имя, на родине модель известна как Zhuiguang или Chasing Light) дебютировал в родном Китае под конец прошлого года, сейчас модель доступна исключительно в виде электрокара. Однако совсем скоро гамму расширят за счет подзаряжаемого гибрида PHEV: первые фирменные изображения такой версии марка распространила в сентябре, теперь же опубликованы свежие картинки, вдобавок объявлены характеристики. Напомним, бренд Voyah принадлежит концерну Dongfeng, он считается премиальным, и под ним выпускают исключительно электрифицированные модели.

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Внешне от электроседана гибридный вариант отличается прежде всего оформлением передней части. Вместо заглушки появилась радиаторная решетка со множеством блестящих элементов, повторяющих эмблему марки; еще изменили бампер, плюс Passion PHEV лишен ярко выраженного «клюва». Корму тоже доработали, но слегка: крышку багажника надвое делит дополнительный фонарь, при этом модель сохранила выдвижной спойлер. Ну и еще гибриду достались колеса оригинального дизайна.



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Габариты прежние. Длина Voyah Passion составляет 5088 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1515 мм, колесная база – 3000 мм. Все модификации имеют пневмоподвеску.



Внутри гибридный седан повторил электроверсию, тут двухспицевое рулевое колесо, табло во всю ширину передней панели (состоит из трех дисплеев) и отдельный экран на центральном тоннеле. У кресел есть подогрев, вентиляция и функция массажа, заднее правое сиденье вдобавок может иметь выдвижную подставку для ног. В списке оборудования также значатся проекционный дисплей, система распознавания лиц и множество электронных ассистентов водителя.

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В состав установки Voyah Passion PHEV вошли бензиновая турбочетверка 1.5 (136 л.с.) и пара электромоторов (спереди и сзади). ДВС работает в основном для подзарядки батареи емкостью 43 кВт*ч, хотя он может подключаться к передним колесам. Совокупная отдача гибрида – 530 л.с. и 790 Нм. Заявлено, что только на электротяге новая версия сможет проехать 262 км по циклу CLTC, в гибридном режиме – 1227 км.



Электрический седан Voyah Passion 1 / 3 Электрический седан Voyah Passion 2 / 3 Электрический седан Voyah Passion 3 / 3

Публичная премьера гибрида пройдет 17 ноября на автосалоне в Гуанчжоу, тогда же в Китае начнут принимать предварительные заказы. «Живые» продажи на родине стартуют до конца текущего года, а впоследствии Voyah Passion PHEV вполне может добраться и до России. Кстати, у нас суббренд Dongfeng предлагает весь свой актуальный модельный ряд: это еще кроссовер Free и минивэн Dreamer.

