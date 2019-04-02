Салон нового Kia Mohave оказался круче, чем у кроссовера Telluride

В Сети появились изображения интерьера обновленного рамного внедорожника Kia. Модель кардинально преобразилась не только внешне, но и внутри.

Предвестника рестайлингового Mohave – концепт с приставкой Masterpiece (то есть «шедевр») – компания Kia представила на прошлой неделе на мотор-шоу в Сеуле. На выставку привезли машину с наглухо тонированными стеклами, фотографий интерьера производитель тогда не предоставил, ограничившись лишь описанием в пресс-релизе. Теперь выяснилось, что в рамках презентации Kia все же показала, как внедорожник изменится внутри. Кроме того, в распоряжении корейского издания Top Rider оказались шпионские снимки салона модели.

Если в дизайне экстерьера Mohave Masterpiece все же прослеживаются черты предшественника (капот, оптику, решетку и багажную дверь заменили, но сам кузов прежний), то интерьер полностью новый. Внутри – другие передняя панель, рулевое колесо, дефлекторы обдува и рычаг переключения передач, иной блок управления климатической установкой.

1 / 3 Салон нового Kia Mohave 2 / 3 Салон нового Kia Mohave 3 / 3 Салон нового Kia Mohave

Появилась новая мультимедийная система с большим сенсорным экраном, который расположен выше, чем в старой модели. На новом центральном тоннеле установили шайбу, она, видимо, отвечает за выбор режимов движения, — как у кроссоверов Kia Telluride и Hyundai Palisade. Кроме того, внедорожник получил виртуальную «приборку» и интегрированную в переднюю панель узорчатую подсветку – такого добра у дорогих паркетников Kia и Хёндэ нет.

1 / 3 Концепт Kia Mohave Masterpiece 2 / 3 Концепт Kia Mohave Masterpiece 3 / 3 Концепт Kia Mohave Masterpiece

Напомним, Mohave сохранил рамную конструкцию, на домашнем рынке он все так же будет доступен с задним или полным приводом (с подключением передней оси многодисковой муфтой). У упомянутых выше Telluride и Palisade – несущий кузов и платформа с основным передним приводом.

Как и дореформенный Mohave, преобразившийся внедорожник предложат с турбодизелем V6 3.0, хотя его отдачу компания пока не раскрывает. У актуальной корейской версии мощность двигателя составляет 260 л.с., в России же его отдача урезана до 250 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

1 / 3 Дореформенный Kia Mohave 2 / 3 Дореформенный Kia Mohave 3 / 3 Дореформенный Kia Mohave

В Корее серийный обновленный Mohave представят во второй половине текущего года. В компании еще не сообщали о планах продавать внедорожник с новым дизайном в других странах. Предшественник на родине бренда минувший год закончил в «минусе»: выбор на модели остановили 7774 клиента – почти вдвое меньше, чем в 2017-м.

Между тем в России продажи прежнего Kia Mohave по итогам 2018-го, напротив, взлетели – аж на 80% до 1163 экземпляров. Так что, скорее всего, обновленная модель доберется до нашего рынка.