Салон обновлённого кроссовера Voyah Free показали на свежих официальных кадрах

Марка Voyah продолжает подогревать интерес к рестайлинговому паркетнику Free. На домашний рынок модель должна выйти в ближайшее время. Впоследствии, как ожидается, такой SUV доберется и до России.

Публичную премьеру обновленный кроссовер Voyah Free справил в апреле на Шанхайском мотор-шоу. Но интерьер модели тогда не показали. Первое короткое видео с салоном паркетника принадлежащий концерну Dongfeng премиум-бренд выложил на своих страницах в китайских соцсетях на прошлой неделе. Теперь же опубликован еще один видеоролик, в которым интерьер продемонстрирован полностью.

Напомним, это уже вторая модернизация для модели, которая на домашнем рынке присутствует с 2021 года. Изначально Free был доступен в Китае в виде последовательного гибрида и полноценного электрокара. Однако после первого рестайлинга, который провели в 2023-м, на родине осталась лишь гибридная версия. При этом в других странах, включая Россию, Voyah Free по-прежнему представлен с гибридной и электрической установками, к тому же у нас доработанный в первый раз кроссовер и вовсе объявлен спецверсией Sport Edition. Также добавим, что еще раз модернизированный SUV в Поднебесной будут продавать как Voyah Free+.

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Итак, кроссовер обрел полностью новый интерьер. От подъемной передней панели с тремя экранами марка отказалась – Free+ достались раздельные дисплеи приборки и мультимедиа. Электроника работает на операционной системе Harmony Space 5 от Huawei. Также заменили руль и карты дверей. Между тем один подъемный элемент все же имеется – это центральный динамик, расположенный поверх панели.

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Что же касается внешности, то Voyah Free+ получил новые головную оптику, капот и передний бампер. Между фарами появилось табло. Кроме того, над лобовым стеклом установили лидар. Кстати, водительские ассистенты – также от компании Huawei. После рестайлинга кроссовер слегка подрос. Длина модели равна – 4915 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1660 мм. Размеры дореформенного Voyah Free для Китая: 4905/1950/1645 мм. Колесная база – прежние 2960 мм.

Китайцам модель все так же будет доступна в виде гибрида. Согласно уже выданному сертификату, в состав системы базовой версии входят бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.; работает в режиме генератора) и 292-сильный электродвигатель. Дорестайлинговый Voyah Free на родине предложен в двух модификациях. Начальная версия имеет работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), 272-сильный электродвигатель на задней оси и батарею емкостью 43 кВт*ч. Более дорогой Free – полноприводный, у него спереди установлен дополнительный электромотор на 218 л.с., суммарная отдача топ-версии составляет 489 л.с. Скорее всего, у обновленного кроссовера тоже будет вариант 4WD.

Дореформенный Voyah Free для Китая. В России такой кроссовер считает спецверсией Sport Edition 1 / 2 Дореформенный Voyah Free для Китая. В России такой кроссовер считает спецверсией Sport Edition 2 / 2

Полноценную презентацию модернизированного Voyah Free+ проведут в Китае в ближайшее время, там продажи должны стартовать уже в этом году. По предварительным данным, обновленный кроссовер привезут и в Россию, при этом у нас он, возможно, будет представлен без приставки в названии.

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