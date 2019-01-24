Самый дешёвый кроссовер Skoda для Европы получил имя от «китайской» модели

Мировая премьера паркетника чешской марки состоится в марте этого года, в линейке Шкоды он окажется на ступеньку ниже Karoq.

Первый тизер своего нового паркетника, предназначенного для Европы, компания Skoda распространила неделю назад. Сегодня же марка объявила имя модели – Kamiq. Напомним, кроссовер с таким названием с лета прошлого года продают в Китае. Однако европейцам предложат совсем другую машину.

Если китайский Kamiq построен на старой «тележке» PQ25, то в основе «старосветского» кросса лежит платформа MQB. Внешний облик европейского SUV выполнен по мотивам концепта Vision X, представленного в 2018-м: товарный кроссовер сохранил нетипичную для остальных моделей Skoda головную оптику – сверху расположены светодиодные дневные ходовые огни с интегрированными динамическими указателями поворота, ниже находятся блоки основных фар. У «поднебесного» же варианта дизайн без изысков.

Любопытно, что имя Kamiq для кроссоверов трактуют по-разному. У китайской модели оно, как ранее заявили в Skoda, происходит от слова Amiq: так называется островок в Беринговом проливе, первые жители которого прилагали большие усилия для выживания в условиях дикой природы, открывая «возможности для нового старта». То есть, в Китае паркетник ориентирован на молодежь, готовую к «новым жизненным приключениям». В трактовке для европейского кроссовера слово Kamiq происходит из языка инуитов – коренного народа северной части Канады и Гренландии, слово это обозначает некий предмет, который так хорошо подходит своему владельцу, что «ощущается как вторая кожа». Впрочем, как бы то ни было, Kamiq соответствует нынешнему стандарту наименования моделей сегмента SUV Шкоды – у всех кроссоверов имена начинаются на K, а заканчиваются на Q.

1 / 3 Skoda Kamiq для Китая 2 / 3 Skoda Kamiq для Китая 3 / 3 Skoda Kamiq для Китая

Информация о «технике» европейского паркетника пока не раскрывается. По предварительным данным, моторы Skoda Kamiq достались от соплатформенного Volkswagen T-Roc. Модель немецкой марки в Европе доступна с «турботройкой» 1.0 TSI (115 л.с.), «турбочетверками» 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 л.с.). Хотя не исключено, что в гамму кросса Skoda войдут двигатели от другого «родственника» — маленького Volkswagen T-Cross. Речь идет о дизеле 1.6 TDI (95 л.с.) и 95-сильной версии бензинового литрового мотора. А вот полного привода у новинки Шкоды, скорее всего, не будет (у T-Cross версии 4WD тоже нет, но у T-Roc такой вариант имеется).

1 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 2 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 3 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году 4 / 4 Концепт Skoda Vision X, представленный в 2018 году

В Китае у Skoda Kamiq безальтернативный «атмосферник» 1.5 MPI (110 л.с.), полный привод модели там также не положен. Оснащение у «поднебесного» кроссовера довольно скромное, а вот европейский паркетник получит «самые современные системы помощи водителю».

Премьера «старосветского» Kamiq пройдет в рамках Женевского автосалона, который откроется в марте. Старт продаж на европейском рынке запланирован на вторую половину 2019-го. Как и в Китае, там новинка окажется самой доступной моделью в SUV-линейке Skoda.

До России европейская модель, вероятно, не доберется, китайский Kamiq к нам также не собирается. Зато в этом году у нас наконец-то должен появиться кроссовер Skoda Karoq: россиянам предложат модель локальной сборки, но где именно наладят выпуск (в Нижнем Новгороде или Калуге), пока неизвестно.