Седан Belgee S50 стартует в России: дешевле исходного Geely Emgrand

Белорусская марка Belgee официально вывела свой седан на наш рынок. Новинка предложена в четырех вариантах исполнения. Техника такая же, как у исходной модели Geely.

Четырехдверка с индексом S50 пополнила гамму Belgee осенью прошлого года. Как и кроссоверы белорусского бренда, седан сделан из модели Geely (завод Белджи – это совместный проект правительства соседней страны и китайской компании), донором для него стал актуальный Emgrand. И теперь Belgee S50 добрался до России: объявлены комплектации и цены, новинка уже доступна к покупке.

В плане дизайна седан белорусского производства от исходника отличается только другими эмблемами и шильдиками. Габариты тоже совпадают. Длина Belgee S50 равна 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет – 151 мм. Объем багажника составляет 500 литров.

Техника тоже перешла с адресованного России Geely Emgrand. Четырехдверка Belgee предложена с безальтернативным атмосферником 1.5 мощностью 122 л.с. (152 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Мотор может «питаться» АИ-92.

На российском рынке Belgee S50 имеет четыре варианта исполнения против пяти у Эмгранда. Базовая комплектация называется Active 5МТ, и только самый дешевый седан Belgee представлен с механикой. В списке оборудования этой версии значатся: 15-дюймовые колеса, галогеновые фары с интегрированными диодными ДХО, обогрев форсунок стеклоомывателя, задний парктроник, тканевая обивка, кондиционер, аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, подогрев передний сидений, фронтальные подушки безопасности и ESC. Belgee S50 Active 5MT без учета акций обойдется в 1 849 990 рублей.

Начиная с комплектации Active 6AT за 1 999 990 рублей появляются система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, однозонный климат-контроль и электромеханический стояночный тормоз. Исполнение Style за 2 089 990 рублей – это 16-дюймовые диски, светодиодные фары, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля, камера заднего вида и круиз-контроль. Наконец, топовый Belgee S50 Prestige имеет 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, систему бесконтактного открывания багажника, отделку «экокожей», виртуальную приборку на 12,3 дюйма и планшет мультимедиа аналогичного размера, боковые подушки и шторки безопасности. Самый дорогой седан обойдется в 2 269 990 рублей.

Исходный Geely Emgrand пока присутствует на российском рынке, и он дороже: без учета акций седан стоит 2 179 990 – 2 663 990 рублей.

Тем временем в Китае к старту продаж готовится Эмгранд нового поколения, который заметно крупнее предшественника. Не исключено, что впоследствии эта четырехдверка появится в РФ под родным брендом Geely.