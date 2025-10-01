Новинки ×

Седан Belgee S50 стартует в России: дешевле исходного Geely Emgrand

01.10.2025 257 1 0

Белорусская марка Belgee официально вывела свой седан на наш рынок. Новинка предложена в четырех вариантах исполнения. Техника такая же, как у исходной модели Geely.

Четырехдверка с индексом S50 пополнила гамму Belgee осенью прошлого года. Как и кроссоверы белорусского бренда, седан сделан из модели Geely (завод Белджи – это совместный проект правительства соседней страны и китайской компании), донором для него стал актуальный Emgrand. И теперь Belgee S50 добрался до России: объявлены комплектации и цены, новинка уже доступна к покупке.

1 / 2
2 / 2

В плане дизайна седан белорусского производства от исходника отличается только другими эмблемами и шильдиками. Габариты тоже совпадают. Длина Belgee S50 равна 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет – 151 мм. Объем багажника составляет 500 литров.

Техника тоже перешла с адресованного России Geely Emgrand. Четырехдверка Belgee предложена с безальтернативным атмосферником 1.5 мощностью 122 л.с. (152 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом. Мотор может «питаться» АИ-92.

1 / 2
2 / 2

На российском рынке Belgee S50 имеет четыре варианта исполнения против пяти у Эмгранда. Базовая комплектация называется Active 5МТ, и только самый дешевый седан Belgee представлен с механикой. В списке оборудования этой версии значатся: 15-дюймовые колеса, галогеновые фары с интегрированными диодными ДХО, обогрев форсунок стеклоомывателя, задний парктроник, тканевая обивка, кондиционер, аналоговые приборы с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, подогрев передний сидений, фронтальные подушки безопасности и ESC. Belgee S50 Active 5MT без учета акций обойдется в 1 849 990 рублей.

Начиная с комплектации Active 6AT за 1 999 990 рублей появляются система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, однозонный климат-контроль и электромеханический стояночный тормоз. Исполнение Style за 2 089 990 рублей – это 16-дюймовые диски, светодиодные фары, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля, камера заднего вида и круиз-контроль. Наконец, топовый Belgee S50 Prestige имеет 17-дюймовые диски, люк с электроприводом, систему бесконтактного открывания багажника, отделку «экокожей», виртуальную приборку на 12,3 дюйма и планшет мультимедиа аналогичного размера, боковые подушки и шторки безопасности. Самый дорогой седан обойдется в 2 269 990 рублей.

Исходный Geely Emgrand пока присутствует на российском рынке, и он дороже: без учета акций седан стоит 2 179 990 – 2 663 990 рублей.

Тем временем в Китае к старту продаж готовится Эмгранд нового поколения, который заметно крупнее предшественника. Не исключено, что впоследствии эта четырехдверка появится в РФ под родным брендом Geely.

седан Россия Беларусь авторынок новинки Belgee Belgee S50 Geely Geely Emgrand

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
01.10.2025 14:58
E!

Убийца вазовского седана.

Новые статьи

Статьи / Путешествия Как строят новую федеральную трассу с Колымы на Чукотку Мы заглянули в самую сердцевину гигантской стройки – будущей федеральной трассы «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь». Представляете, эта артерия должна соединить Магаданскую область и суро... 107 1 0 01.10.2025
Статьи / Авто с пробегом Стандартизация рынка продаж автомобилей с пробегом: Pango Cars отметила свое двухлетие Российский рынок автомобилей с пробегом традиционно представлял собой довольно стихийный сегмент автобизнеса. Лишь за несколько лет до своего официального ухода глобальные автобренды взялись... 106 0 0 01.10.2025
Статьи / Практика Главное – безопасность: как выбрать домкрат и как им правильно пользоваться Любой опытный водитель знает, что запасное колесо и домкрат в дальней дороге просто необходимы. И многие из тех, кто хотя бы несколько раз был вынужден использовать этот набор в пути, быстро... 2016 2 0 30.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9888 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 9030 8 3 04.05.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 8833 15 3 28.09.2025
Обсуждаемое
16 Невеста по имени Vesta: десять фактов про Lada Vesta
15 Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX
6 Раскрыт салон нового Porsche Cayenne: экраны, экраны, опять экраны… и...
Новые комментарии
Change privacy settings