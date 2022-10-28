Седан GAC Trumpchi Empow, который гораздо популярнее конкурента от Hyundai: теперь и гибрид

Седан GAC Trumpchi Empow (он же Shadow Leopard; бренд Trumpchi концерн GAC использует только на родине) дебютировал в Китае летом прошлого года. Модель считается молодежной, и в целом она получилась удачной: согласно статистике CarSalesBase, за неполный 2021-й седан разошелся тиражом почти 44 000 экземпляров. Для сравнения, схожая по формату и позиционированию на рынке Hyundai Lafesta за весь прошлый год обрела в Поднебесной лишь 9490 владельцев. Прежде Trumpchi Empow был представлен только с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (177 л.с.) и 7DCT. Теперь же гамма расширена: в продажу поступил простой гибрид, то есть без возможности зарядки от электросети.

В состав установки гибридного седана входят работающий по экономичному циклу Аткинсона «атмосферник» 2.0 (140 л.с.) от GAC, электромотор и электромеханический вариатор (в компании об этом не говорят, но не исключено, что он от Тойоты – у китайского концерна есть СП с японцами). Совокупная отдача – 238 л.с., заявленный средний расход топлива – 4,3 л/100 км против 5,7 л/100 км у чисто бензинового варианта. Указать время разгона с места до «сотни» почему-то постеснялись, известен лишь показатель для разгона с 0 до 60 км/ч – 3,4 секунды. Бензиновый Empow первую «сотню» набирает за 6,95 секунды.



Отметим, гибридные версии есть и у других недавних премьер GAC – флагманского кроссовера GS8 нового поколения, свежего минивэна M8 и паркетника Emkoo.

В плане дизайна от стандартной «четырехдверки» гибрид ничем не отличается, разве что в салоне может быть декор голубого цвета. GAC Trumpchi Empow HEV предложен в двух комплектациях. Первая имеет 17-дюймовые колеса, обычный «круиз», кондиционер, передние и боковые «эйрбэги» и камеру заднего вида. У топового гибрида уже 18-дюймовые диски, плюс двухзонный климат-контроль, шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе. У обоих вариантов также есть светодиодная оптика, «кожаный» салон и табло.



Гибридный Trumpchi Empow стоит примерно 17 600 – 20 300 долларов. Цена чисто бензинового седана сегодня начинается с отметки в 13 500 долларов.



В России «четырехдверку» не продают. К слову, в отличие от других китайских компаний GAC вообще не торопится расширять модельный ряд в РФ, хотя у седана, возможно, был бы шанс закрепиться на стремительно скудеющем рынке.