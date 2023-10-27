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Седан Geely Emgrand официально выходит на российский рынок

27.10.2023 379 0 0

Китайская четырехдверка приедет в РФ с безальтернативным атмосферным мотором и двумя коробками. Новинку предложат в четырех комплектациях.

В родном Китае актуальный седан Geely Emgrand дебютировал в 2021 году, сама марка считает его четвертым поколением (в России прежние машины продавали под именами EC7 и Emgrand 7). Четырехдверка является по-настоящему глобальной моделью: она представлена в странах Латинской Америки и Ближнего Востока, не так давно Эмгранд добрался до Беларуси и Казахстана. Ну а теперь седан официально анонсирован и для российского рынка.

Нынешний Emgrand построен на платформе BMA, которая также лежит в основе хорошо знакомого россиянам паркетника Geely Coolray. Размеры нашей четырехдверки еще не раскрыты, но, скорее всего, они такие же, как у машин в других странах. Длина – 4638 мм, ширина – 1822 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2650 мм. Таким образом, «китаец» сопоставим с Kia Cerato. Паспортный дорожный просвет экспортного Geely Emgrand – 152 мм. Объем багажника – 500 литров.

В России модель будет доступна с бензиновым атмосферником 1.5 с непосредственным впрыском, мотор выдает 122 л.с. Новый Эмгранд предложат с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом с гидротрансформатором. Отметим, на родине Джили 6АКП нет, там седану положен вариатор.

Для нашего Geely Emgrand заявлены четыре комплектации. В базовой Standard есть 15-дюймовые стальные диски, галогеновые фары, светодиодные ДХО, обогрев и электрорегулировки наружных зеркал, тканевая обивка, регулировка руля по вылету и высоте, кондиционер, аналоговая приборка с экранчиком на 3,5 дюйма, мультимедиа-система с 8-дюймовым дисплеем, пара подушек безопасности и электронная система курсовой устойчивости. В версии Comfort появляются подогрев форсунок омывателя лобового стекла, задний парктроник, обогрев передних сидений, USB-разъем для пассажиров второго ряда, однозонный климат-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания машины на месте.

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Комплектация Luxury – это 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, подогрев руля (сама баранка – кожаная), камера заднего вида и круиз-контроль. Наконец, в арсенале топового Geely Emgrand Flagship значатся 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом и шторкой, «кожаный» салон, электрорегулировки кресла водителя, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма и такого же размера планшет мультимедиа, боковые подушки и шторки безопасности, система бесконтактного открывания багажника.

В продажу седан поступит в ближайшее время, цены еще не объявлены. Вероятно, Emgrand окажется самой дешевой моделью именно марки Geely. Пока же этот титул принадлежит дореформенному паркетнику Coolray – от 2 329 990 рублей (без учета акций). Кстати, в РФ продают еще одну версию дорестайлингового кросса, только это и не Джили уже, а Belgee X50 белорусского производства (от 2 255 990 рублей, опять же, без учета скидок).

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