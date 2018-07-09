Снимки обновленных седанов Hyundai Elantra без камуфляжа выложили в Сеть на прошлой неделе. На тех кадрах были запечатлены машины, которые поймали на площадке готовой продукции корейского завода Хёндэ. Теперь же появились «рекламные» фото – они опубликованы на форуме Bobaedream, скоро их наверняка разместят и на официальном сайте производителя. Кстати, ранее в объектив угодили экспортные «четырехдверки», а на свежих фото – модель, предназначенная для домашнего рынка. Разница – в надписи на крышке багажника: в Корее седан зовется Avante.

Elantra/Avante 2019 модельного года обзавелась треугольными фарами и противотуманками, новыми радиаторной решеткой, бамперами и фонарями. Задний номерной знак переехал с багажника на бампер. Фотографий интерьера пока нет. Не исключено, что в салоне установили новую мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью тачскрином – такое решение применяется практически во всех последних моделях концерна Hyundai-Kia.

По предварительным данным, в Корее седан предложат с новым «атмосферником» 1.6 семейства Smart Stream – этот двигатель есть и в гамме корейской версии родственного седана Kia К3 последней генерации (на других рынках – Forte или Cerato). У модели Киа мотор выдает 123 л.с. (154 Нм) и работает в паре с вариатором (впервые для Kia). За счёт распределённого впрыска с двумя форсунками на впуске каждого цилиндра удалось добиться снижения расхода топлива: если прежний мотор 1.6 GDI (132 л.с., 161 Нм) с непосредственным впрыском потребляет 7,3 л/100 км, то новый двигатель – 6,6 л/100 км.

1 / 3 На фото: дорестайлинговая Hyundai Elantra 2 / 3 На фото: дорестайлинговая Hyundai Elantra 3 / 3 На фото: дорестайлинговая Hyundai Elantra

На домашнем рынке в линейку моторов дореформенной «четырехдверки» Hyundai Avante помимо упомянутого 1.6 GDI еще входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDi (204 л.с.), турбодизель 1.6 e-VGT (136 л.с.) и 120-сильный двигатель LPi 1.6, работающий на сжиженном газе. Все версии комплектуются 6МКП, для «атмосферника» и газового варианта еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат», для дизеля и турбомотора – семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Вероятно, эти двигатели останутся в гамме корейской версии, а вот на смену 6АКП может прийти восьмиступенчатый «автомат».

В Корее продажи обновленной модели должны стартовать в августе. Впрочем, Avante-2019 могут представить уже в текущем месяце. Ожидается, что до других стран посвежевшая Elantra тоже доберется в 2018-м.

В России нынешняя Элантра представлена с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба сочетаются с 6МКП или 6АКП. Цена седана стартует с отметки в 979 000 рублей.