Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe дебютировал в 2018 году, став первой моделью спортивного подразделения с четырьмя дверьми (хотя формально его можно считать лифтбеком, так как крышка багажника поднимается вместе с задним окном). Весной 2023 года модель получила лёгкий рестайлинг, а сейчас к премьере готовится совершенно новый седан, и недавно немецкая компания опубликовала несколько тизеров новинки.
Как и ожидалось, новый седан станет своего рода серийной версией эффектного концепта Vision AMG, представленного в мае 2022 года. При этом он всё же будет заметно отличаться от последнего как по пропорциям, так и в деталях. Передняя часть сохранит светодиодные габаритные огни, стилизованные под логотип марки, однако они станут существенно меньше по размеру и будут вписаны в обычные блоки фар. Сами фары будут объединены светодиодной полосой, примерно как на недавно представленном CLA третьего поколения. Серийный кузов получит чуть более традиционные пропорции с гораздо менее покатой по сравнению с концептом задней частью крыши. Автомобиль сохранит безрамочные двери, а ручки сделают выдвижными, в точности как на многих других новинках компании. Наиболее загадочной пока представляется задняя часть, где пока отчётливо видны лишь небольшие круглые фонари с встроенными в них трёхлучевыми звёздами. Седан на тизерах и шпионских фотографиях имеет по одному такому фонарю с каждой стороны (что кажется недостаточным), однако есть вероятность, что под маскировкой скрыты ещё одна пара фонарей.
Суперседан AMG GT будет построен на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA, предназначенной для будущих электромобилей подразделения. Силовая установка будет включать в себя три электромотора, общая мощность которых может превысить 1000 л.с. Для сравнения, самый мощный гибридный Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance выдаёт 843 л.с.
Премьера новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, почему провалился уникальный для компании Mercedes-Benz R-класса.
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