Новинки ×

Седан Mercedes-AMG GT: новые изображения

31.05.2025 197 0 0

На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии первого суперседана от AMG, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe дебютировал в 2018 году, став первой моделью спортивного подразделения с четырьмя дверьми (хотя формально его можно считать лифтбеком, так как крышка багажника поднимается вместе с задним окном). Весной 2023 года модель получила лёгкий рестайлинг, а сейчас к премьере готовится совершенно новый седан, и недавно немецкая компания опубликовала несколько тизеров новинки.

Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
1 / 3
Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
2 / 3
Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
3 / 3

Как и ожидалось, новый седан станет своего рода серийной версией эффектного концепта Vision AMG, представленного в мае 2022 года. При этом он всё же будет заметно отличаться от последнего как по пропорциям, так и в деталях. Передняя часть сохранит светодиодные габаритные огни, стилизованные под логотип марки, однако они станут существенно меньше по размеру и будут вписаны в обычные блоки фар. Сами фары будут объединены светодиодной полосой, примерно как на недавно представленном CLA третьего поколения. Серийный кузов получит чуть более традиционные пропорции с гораздо менее покатой по сравнению с концептом задней частью крыши. Автомобиль сохранит безрамочные двери, а ручки сделают выдвижными, в точности как на многих других новинках компании. Наиболее загадочной пока представляется задняя часть, где пока отчётливо видны лишь небольшие круглые фонари с встроенными в них трёхлучевыми звёздами. Седан на тизерах и шпионских фотографиях имеет по одному такому фонарю с каждой стороны (что кажется недостаточным), однако есть вероятность, что под маскировкой скрыты ещё одна пара фонарей.

Рендер нового седана Mercedes-AMG GT

Суперседан AMG GT будет построен на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA, предназначенной для будущих электромобилей подразделения. Силовая установка будет включать в себя три электромотора, общая мощность которых может превысить 1000 л.с. Для сравнения, самый мощный гибридный Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance выдаёт 843 л.с.

Рендер нового седана Mercedes-AMG GT

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, почему провалился уникальный для компании Mercedes-Benz R-класса.         

спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT Mercedes-AMG GT 4-door Coupé
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало Автомобильная история знает немало примеров, когда спустя годы или даже десятилетия вместо оригинальной модели начинали выпускать версию, в экстерьере или дизайне интерьера которой использов... 49 1 0 31.05.2025
Статьи / Путешествия Баржа по Колыме, летники Чукотки и Билибинский потоп: в Певек на старом советском Москвиче Старый советский зелёный Москвич снова в деле! После Магадана мы едем дальше – на Чукотку! Летом, когда всё заливают реки, прямой дороги нет, а зимники, разумеется, только зимой. Идея добра... 120 0 0 30.05.2025
Статьи / Практика Турбонаддув: как устроен и почему его не надо бояться Ах, это красивое сложносоставное наполовину иноземное слово «турбонаддув»! Такое высокотехнологичное и не очень понятное. Еще и пугающее: фольклор российских автолюбителей переполнен ужасающ... 689 2 1 30.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27677 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26734 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12399 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
14 Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех
8 Прогресс, регресс и экономия: как электромобили вернули барабанные тор...
4 Корпорация Stellantis наконец-то выбрала нового гендиректора: итальяне...
Новые комментарии
Change privacy settings