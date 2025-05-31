На днях в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии первого суперседана от AMG, что стало для нас поводом представить, как он будет выглядеть.

Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe дебютировал в 2018 году, став первой моделью спортивного подразделения с четырьмя дверьми (хотя формально его можно считать лифтбеком, так как крышка багажника поднимается вместе с задним окном). Весной 2023 года модель получила лёгкий рестайлинг, а сейчас к премьере готовится совершенно новый седан, и недавно немецкая компания опубликовала несколько тизеров новинки.

Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 1 / 3 Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2 / 3 Нынешний Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 3 / 3

Как и ожидалось, новый седан станет своего рода серийной версией эффектного концепта Vision AMG, представленного в мае 2022 года. При этом он всё же будет заметно отличаться от последнего как по пропорциям, так и в деталях. Передняя часть сохранит светодиодные габаритные огни, стилизованные под логотип марки, однако они станут существенно меньше по размеру и будут вписаны в обычные блоки фар. Сами фары будут объединены светодиодной полосой, примерно как на недавно представленном CLA третьего поколения. Серийный кузов получит чуть более традиционные пропорции с гораздо менее покатой по сравнению с концептом задней частью крыши. Автомобиль сохранит безрамочные двери, а ручки сделают выдвижными, в точности как на многих других новинках компании. Наиболее загадочной пока представляется задняя часть, где пока отчётливо видны лишь небольшие круглые фонари с встроенными в них трёхлучевыми звёздами. Седан на тизерах и шпионских фотографиях имеет по одному такому фонарю с каждой стороны (что кажется недостаточным), однако есть вероятность, что под маскировкой скрыты ещё одна пара фонарей.

Рендер нового седана Mercedes-AMG GT

Суперседан AMG GT будет построен на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA, предназначенной для будущих электромобилей подразделения. Силовая установка будет включать в себя три электромотора, общая мощность которых может превысить 1000 л.с. Для сравнения, самый мощный гибридный Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ E Performance выдаёт 843 л.с.

Рендер нового седана Mercedes-AMG GT

Премьера новинки ожидается уже в ближайшие месяцы. Между тем, в прошлом месяце мы выясняли, почему провалился уникальный для компании Mercedes-Benz R-класса.