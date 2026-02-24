Седан Nissan Versa, он же Almera и Sunny, перешёл в новое поколение: первые официальные фото

Компания Nissan объявила о старте производства бюджетной четырехдверки следующей генерации. Модель получила передок в стиле кроссовера Murano. О технике сама марка еще не рассказала, предполагается, что начинку реформы не затронули.

Нынешний компактный седанчик Nissan дебютировал в 2019 году. У модели несколько имен: в США и странах Латинской Америки она зовется Versa, на Ближнем Востоке это Sunny, в Юго-Восточной Азии – Almera (к почившей российской Альмере отношения не имеет). Рестайлинг в зависимости от региона провели в 2022-2023 гг. Весной прошлого года компания Nissan официально анонсировала новую Versa – такой седан засветили в общей презентации с другими будущими премьерами марки. А в конце 2025-го в Сеть выложили шпионские снимки преобразившейся четырехдверки. Но только сейчас сама фирма распространила первые фото – производство свежей Nissan Versa стартовало на заводе в Мексике, эта страна и станет дебютным рынком для новинки.

Новая Nissan Versa

Компания объявила седан следующим поколением. Хотя речь, скорее, об еще одном, но более масштабном рестайлинге. Как бы то ни было, Nissan Versa обрела новое лицо. Главная фишка – двухэтажная оптика. Сверху расположены светодиодные ходовые огни, под ними идут компактные блоки основных фар. Радиаторная решетка стала меньше. Корму марка пока не продемонстрировала, но благодаря фотошпионам мы знаем, что новые же фонари теперь объединены между собой черной плашкой, на которой красуется надпись с названием модели. А задний номерной знак перенесли с крышки багажника на бампер.

Новая Nissan Versa

Размеры преобразившегося седана не раскрыли. Длина предшественника (в спецификации для Мексики) равна 4495 мм, ширина – 1740 мм, высота в зависимости от исполнения – 1465 или 1475 мм, колесная база – 2620 мм.

Интерьер еще не показали, папарацци заглянуть внутрь тоже не удалось. Не исключено, что внутри установили более крупный тачскрин мультимедиа. Ну и еще могли заменить приборку и блок управления «климатом». Сама компания Nissan пообещала «новые технологии» и системы безопасности. Прежней топовой Versa в Мексике положены беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Nissan Versa предыдущего поколения 1 / 4 Nissan Versa предыдущего поколения 2 / 4 Nissan Versa предыдущего поколения 3 / 4 Nissan Versa предыдущего поколения 4 / 4

О технике тоже пока ни слова. Местные профильные СМИ считают, что начинку реформы не затронули. Предыдущий мексиканский седан оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.6 мощностью 120 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором.

Полноценную презентацию Nissan Versa с новым дизайном должны провести в ближайшее время. Между тем в США бюджетную четырехдверку Nissan продавать больше не будут. А вот ближневосточная модель Nissan Sunny и азиатская Nissan Almera, как ожидается, все же перейдут в следующее поколение.