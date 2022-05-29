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Седан Peugeot 408 следующего поколения: новые изображения

29.05.2022 446 0 0

Французская компания готовит к премьере новый седан с индексом 408, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

 

Модель 408 впервые в гамме бренда появилась в 2010 году. Седан построен на удлинённой базе универсала 308 и изначально был предназначен для китайского рынка. Однако уже в 2012 году его производство и продажи начались в России. Предлагается на нашем рынке (в рестайлинговом виде) он и по сей день, являясь единственной официально представленной легковой моделью Пежо. В Китае же с 2014 года производят второе поколение седана, сделанное на базе модели 308 второго поколения образца 2013 года. В 2018 году он получил рестайлинг, и теперь готовится ещё одно обновление, которые будет весьма существенным.

Рендер нового Peugeot 408

Судя по имеющимся фотографиям и официальным скетчам, которые распространили ранее на этой неделе, появится именно переработанная модель, а не полностью новая. Об этом говорят многие детали, которые аналогичны нынешнему 408. Среди них – форма рамок окон передних дверей, характерные выштамповки на боковинах (они видны на скетчах), а также передние и задние крылья, которые, скорее всего, также останутся нетронутыми (за исключением добавления нового логотипа бренда на передние крылья). Передняя часть будет решена в стиле нового европейского 308, премьера которого состоялась весной прошлого года, при этом седан получит оригинальный передний бампер и немного иные фары. Аналогичная история с кормой, где появятся фонари в стиле 308-го хэтчбека, объединённые контрастной декоративной вставкой, а ниша номерного знака переместится на бампер.

Рендер нового Peugeot 408

Обновится и салон: здесь, как минимум, появятся новый руль и изменённая передняя панель, однако в целом интерьер будет значительно более традиционным по сравнению с новым 308. Предполагается, что седан сохранит платформу EMP2 (как и новый хэтчбек), о моторной же гамме пока ничего не известно. Нынешний 408 в Китае доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.3 и «туброчетвёркой» 1.6 мощностью 136 и 170 л.с. соответственно.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний Peugeot 408 для Китая
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Нынешний Peugeot 408 для Китая
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Нынешний Peugeot 408 для Китая
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Как уже говорилось, сегодня в России по-прежнему предлагается седан 408 предыдущего поколения, сделанный на базе первой генерации 308. Модель представлена с единственным атмосферным мотором 1.6 мощностью 115 л.с., с 5-ступенчатой «механикой» автомобиль оценивается в 2 149 000 рублей, с 6-ступенчатой автоматической коробкой – от 2 236 000 руб.

Нынешний Peugeot 408 для России
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Нынешний Peugeot 408 для России
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Нынешний Peugeot 408 для России
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Напомним, ранее в этом месяце мы выясняли, стоит ли покупать Peugeot 508 за миллион рублей.     

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