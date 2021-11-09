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Седан Skoda Slavia внутри тоже не стал клоном родственного Volkswagen

09.11.2021 327 0 1

Новой «четырехдверке» чешской марки достались виртуальная «приборка» и мультимедийная система с большим экраном. В продаже модель появится в следующем году.

 

До премьеры седана Slavia еще несколько дней (онлайн-презентация пройдет 18 ноября), однако Шкода почти полностью рассекретила новинку: мы уже знаем основные характеристики и видели автомобиль в камуфляже и на фирменных эскизах, а теперь появилось изображение интерьера. Напомним, «четырехдверка» пока адресована только Индии, там же наладят производство, причем компания обещает уровень локализации 95%. В местной гамме марки Славия заменит старый Rapid, который, кстати, вовсе не лифтбек, как в России, а седан – это родственник нашего предыдущего Volkswagen Polo. Сам прежний Рапид недавно покинул конвейер индийского завода, хотя у дилеров машины еще имеются.

Skoda Slavia
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Skoda Slavia
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Skoda Slavia
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Skoda Slavia унифицирована с бразильским седаном VW Virtus, но дизайн у модели чешского бренда свой, причем речь как об экстерьере, так и о салоне. Внутри новой Шкоды – «многослойная» передняя панель с прилепленным 10-дюймовым планшетом мультимедийной системы и двухспицевое рулевое колесо, по бокам установили круглые дефлекторы обдува. Также Славия получила виртуальную «приборку» и вроде бы сенсорный блок управления «климатом». Ну и, конечно, стоит помнить о том, что все это добро положено топ-версии модели.

Что же касается внешнего облика, то у Slavia фамильная радиаторная решетка, более рельефный по сравнению с Виртусом капот и диодные L-образные ходовые огни в фарах, а у задних фонарей урезаны дополнительные секции на крышке багажника. Седан Шкоды длиннее и выше Фольксвагена – 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм у Virtus. Ширина Славии составляет 1752 мм (бразильская «четырехдверка» всего на 1 мм у́же), колесная база у машин совпадает – 2651 мм. Размеры уходящего индийского Rapid: длина – 4413 мм, расстояние между осями – 2552 мм.

Skoda Slavia
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Skoda Slavia
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В основе Skoda Slavia лежит платформа MQB-A0-IN, разработанная специально для Индии. Эта «тележка» представляет собой упрощенную версию глобальной MQB, на ней также базируются индийские паркетники Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Виртус, к слову, построен на исходной версии MQB, а предназначенный для Индии Rapid создан на старой платформе PQ25 (ее же сохранил российский лифтбек второго поколения).

Индийцам новый седан предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор, они такие же, как у соплатформенного кроссовера Kushaq: «турботройка» 1.0 TSI (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.5 TSI (150 л.с.). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», литровому еще положен классический шестиступенчатый «автомат», старшему движку – DSG7. Привод только передний.

Volkswagen Virtus
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Volkswagen Virtus
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Volkswagen Virtus
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На индийский рынок новая Skoda Slavia выйдет в первой половине следующего года. Позже седан вполне может добраться и до других стран. Впрочем, в России новинку все равно можно не ждать, ведь наш лифтбек Skoda Rapid в отставку не собирается.

Между тем Volkswagen Virtus тоже уже ловили в Индии, то есть вскоре он перевоплотится в преемника VW Vento (аналог почившего российского Polo-седана).

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