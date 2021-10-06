Седан Toyota Belta показался на новых фото: это конкурент Соляриса, и он сделан из Suzuki

Полноценную презентацию «четырехдверки» Тойоты, как ожидается, проведут в ближайшее время. От исходника в лице Suzuki Ciaz этот автомобиль отличается лишь эмблемами.

Пару недель назад стало известно о том, что в Индии началось производство некой новой модели Toyota: об этом провозгласило шпионское «фрагментарное» фото. Пусть машина была заснята не целиком, но в ней без труда опознавался седан Suzuki Ciaz длиной 4,5 метра (если точнее, Maruti Suzuki; Maruti – это индийская «дочка» японской компании). Теперь же из Индии прилетели новые кадры, их опубликовали на форуме местного издания Team-BHP. Утверждается, что фотографии были сделаны в порту, то есть машины готовят к отправке на экспорт, причем руль у них якобы слева, хотя снимки неважного качества – не разглядишь. А еще подтверждено имя «четырехдверки» Тойоты – Belta (так когда-то назывался аналог прежнего Toyota Vios/Yaris).

Напомним, о новом этапе своего партнерства, который, в частности, предусматривает обмен моделями, компании Toyota и Suzuki объявили два года назад. Помимо Ciaz, эмблемы сменили еще четыре машины: в Индии под брендом Toyota представлены хэтчбек Glanza и паркетник Urban Cruiser (они еще доступны в Африке, но хэтчбек там зовется Starlet), то есть Suzuki Baleno и Vitara Brezza соответственно, а в Европе под маркой Suzuki продают гибридные кроссовер Across и универсал Swace – переделанные RAV4 и Corolla.



Над внешностью хэтча Glanza Тойота пусть минимально, но все же поработала (заменили радиаторную решетку), паркетник Urban Cruiser еще щеголяет подретушированным передним бампером, вдобавок у него по-другому оформлены противотуманки. А вот с дизайном седана, судя по всему, решили не заморачиваться вовсе: Belta полностью повторяет Ciaz, поменяли лишь эмблему и шильдики. Фото салона еще нет, но и он наверняка такой же, как у модели Suzuki.



Suzuki Ciaz 1 / 4 Suzuki Ciaz 2 / 4 Suzuki Ciaz 3 / 4 Suzuki Ciaz 4 / 4

Технику седан Тойоты тоже, скорее всего, разделил с Ciaz: это бензиновый четырехцилиндровый мотор K15B 1.5 мощностью 105 л.с. в паре со стартер-генератором, который запасает энергию при торможениях. Коробки – пятиступенчатая «механика» или четырехступенчатый «автомат».



«Пятидверки» Toyota Glanza и кроссовер Urban Cruiser предложены лишь в дорогих комплектациях, и аналогичным образом компания может поступить с седаном. То есть в арсенале Belta будут светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, круиз-контроль, мультимедийная система и камера заднего вида.

Премьеру четырехдверная Тойота должна справить в ближайшее время. На индийском рынке Belta будет конкурировать не только с донорским Suzuki Ciaz, но и с Hyundai Verna – такое имя там носит модель, у нас известная как Solaris.

