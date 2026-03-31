Седан Volkswagen Sagitar S: два мотора на выбор и никакой «зелени»

Марка Volkswagen выводит на рынок новую четырехдверку Sagitar S. Модель предложена с атмосферником 1.5 или турбочетверкой аналогичного объема. Первым покупателям доступны довольно внушительные скидки.

В прошлом году предназначенный для Китая седан Volkswagen Sagitar перешел в новое поколение, получив к названию приставку в виде буквы L. Напомним, прежние локальные четырехдверки представляют собой растянутые аналоги глобальной VW Jetta. В начале года нынешнего стало известно о том, что Sagitar превратится в отдельное семейство – тогда анонсировали укороченную и упрощенную модель с приставкой S. Теперь же в Поднебесной провели полноценную презентацию Volkswagen Sagitar S, озвучили комплектации и цены и открыли прием заказов. За выпуск всего семейства отвечает совместное предприятие FAW Volkswagen.

Внешность «эски» выполнена в актуальном стиле китайских Фольксвагенов. Если сравнивать со старшим седаном Sagitar L, то у младшего собственные бамперы, фары и задние фонари. Кроме того, VW Sagitar S достались обычные ручки дверей, тогда как «элька» имеет выдвижные. Базовая свежая четырехдверка «стоит» на 15-дюймовых колеса, в «средних» комплектациях – 16-дюймовые диски, топовый же вариант получил 17-дюймовые.

Длина Volkswagen Sagitar S равна 4702 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1484 мм, колесная база – 2688 мм. То есть по своим габаритам седан сопоставим как раз с нынешней «мировой» VW Jetta. Для сравнения, длина VW Sagitar L составляет 4812 мм, расстояние между осями – 2731 мм. Объем багажника «эски» — 555 литров.

В салоне – раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (12,9 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа – с голосовым управлением на базе искусственного интеллекта. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок.

VW Sagitar S представлен в четырех комплектациях. Три из них имеют бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 110 л.с. (141 Нм) и классический шестиступенчатый автомат. Топовый седан оснащен турбочетверкой 1.5 (160 л.с., 250 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Никаких электродовесков не предусмотрено, как, впрочем, и для старшей модели Sagitar L (этот седан доступен только с 1.5T и роботом). Привод исключительно передний.

В списке оборудования самого дешевого Sagitar S значатся: тканевая обивка, упомянутые выше дисплеи, климат-контроль, круиз-контроль. Во второй по старшинству версии появляются люк с электроприводом, «кожа», камера заднего вида. Следующее исполнение – это адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Наконец, у топовой четырехдверки с турбомотором есть встроенная в радиаторную решетку диодная полоска, проекционный дисплей с дополненной реальностью, штатный видеорегистратор, беспроводная зарядка. Среди опций – подогрев руля и передних сидений, камеры кругового обзора, дистанционная парковка (через смартфон).

Согласно потребительскому сайту FAW Volkswagen, седан Sagitar S оценили в 93 800 – 117 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,1 млн – 1,4 млн рублей по текущему курсу. При этом первым покупателям доступны спецпредложения, с их учетом модель обойдется в 79 800 – 105 800 юаней (937 000 – 1 242 000 рублей). Старший седан Volkswagen Sagitar L без учета акций стоит минимум 147 900 юаней (1,7 млн рублей).