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Серийный кроссовер Toyota Land Cruiser: первые изображения

09.11.2023 501 0 0

Пару недель назад японская компания продемонстрировала несколько концептов, среди которых был электрический кроссовер Land Cruiser Se. Мы же решили представить, какой будет серийная версия автомобиля.

Модель Land Cruiser присутствует в гамме Тойоты с 1951 года. На протяжении всей истории она являлась внедорожником, построенным на раме. Однако уже в ближайшем будущем легендарное имя достанется совершенно другому автомобилю — это будет кроссовер с полностью электрической установкой. Продемонстрированный недавно концепт даёт возможность оценить основные черты его внешнего вида.

Рендер серийного Land Cruiser Se

У новинки нет практически ничего общего с другими моделями Land Cruiser, за исключением разве что изогнутой подоконной линии, которая вызывает ассоциации с новым Prado, представленным совсем недавно. В остальном же внешность решена в стиле многих других электромобилей: узкие фары, объединённые светодиодной полосой, плоский бампер без решётки радиатора, фонари в виде единой полоски. Пока можно лишь предполагать, насколько сильно серийная версия будет отличаться от концепта, мы же изобразили кроссовер с традиционными дверным ручками и зеркалами, а также чуть более крупной оптикой. Кроме того, на рендерах представлен вариант с чёрной контрастной крышей.

Рендер серийного Land Cruiser Se

Технические характеристики кроссовера пока не раскрыты, зато известны габариты прототипа: длина прототипа составляет 5150 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1705 мм, а расстояние между осями равно 3050 мм. Из нынешней модельной гаммы Toyota к электрическому Land Cruiser ближе всего новый кроссовер Grand Highlander - 5116 x 1989 x 1781 мм, колёсная база 2949 мм. Для сравнения, длина нового Land Cruiser 300 составляет «всего» 4965 мм.

Концепт Land Cruiser Se
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Концепт Land Cruiser Se
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Концепт Land Cruiser Se
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Между тем, Toyota планирует представить глобальный кроссовер Crown SUV и уже опубликовала тизеры новинки.

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