Что интересно, начинался сезон RDS GP 2022 в мае здесь же на Moscow Raceway, но осенью заезды проходили по новой конфигурации. Оцениваемый на дрифт-соревнованиях участок подмосковной трассы – это профилированный поворот с переменным радиусом, который пилоты привыкли проезжать по направлению движения на трассе, то есть против часовой стрелки. На этот раз им пришлось ехать в противоположную сторону, а это значит, что поменялась и траектория, и ритм.



К началу шестого раунда в фаворитах турнирной таблицы чемпионата были Аркадий Цареградцев из «FailCrew Дарксайд», Дамир Идиятулин из SINTEC FRESH AUTO DRIFT и Георгий Чивчян из «Форвард Авто». Перед каждым из них стояла задача опередить друг друга по баллам в сражении за звание чемпиона сезона 2022.

Победителем квалификации, заработав 98 баллов, стал Георгий Чивчян. При этом более 90 баллов набрали еще восемь пилотов: Дмитрий Ермохин, Магомед Омаров, Чарльз НГ, Григорий Гусев, Дамир Идиятулин, Роман Тиводар, Аркадий Цареградцев и Евгений Лосев.



Между тем, полная сетка Топ-32 снова не набралась, а из борьбы на этапе из-за технических проблем выпали Илья Федоров, Степан Азаров и Антон Дмитриенко. Итого сразу девять лидеров квалификации прошли в Топ-16 через обязательный проезд bye run без соперника. Организаторы приготовили для них непростое дополнительное задание: проехать оцениваемый участок целиком и показать максимальную скорость в финальной внешней клиппинг-зоне «OZ5» перед финишной чертой. Лучшим в этом сражении, со скоростью 154,8 км/ч в «OZ5», стал Роман Тиводар.

На стадии парных заездов было жарко. Отдельно стоит выделить пару Николай Горковенко (Carville Racing) VS Денис Мигаль (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). Судьям пришлось назначить «one more time», чтобы выявить победителя, и им стал Денис. OMT-заезд пришлось совершить и Федору Воробьеву с Евгением Ружейниковым, но их борьба закончилась аварией. Виновным в столкновении признали Евгения, а в Топ-16 прошел Федор. Леониду Шнайдеру («Форвард Авто») и Сергею Кабаргину (STAR PЁR STARS AIMOL) и вовсе назначили два «one more time», в результате которых победителем оказался Леонид.



Шестой этап RDS GP 2022, определенно, выдался интересным. Сразу три коллектива в полном составе прошли в стадию Топ-16 — SINTEC FRESH AUTO DRIFT, «Форвард Авто» и LUKOIL Racing Drift Team. Парные воскресные заезды снова прошли в контактной борьбе и с OMT. Неожиданно не прошли в Топ-8 Гоча и Евгений Лосев. Выбыли Алексей Вахтин, Магомед Омаров, Никита Шиков, Денис Мигаль.

В Топ-8 Андрей Астапов (LUKOIL Racing Drift Team) оказался лучше Дмитрия Ермохина (BY Motorsport), а Роман Тиводар («Форвард Авто») объехал Дамира Идиятулина (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). Чарльз НГ уступил Аркадию Цареградцеву, а в паре Сергей Сак / Григорий Гусев судьям вновь пришлось прибегнуть к «one more time», причем дважды. В итоге Сергей ошибся и вылетел с трассы, а в полуфинал прошел Григорий.



И на этом череда перезаездов не закончилась! Во время судейства пары Тиводар/Астапов даже после второго OMT-заезда не получилось выбрать лучшего пилота, и победитель был назван по результатам квалификации. То есть в финал отправился Тиводар. В полуфинале Григорий Гусев/Аркадий Цареградцев лучшим стал Аркадий, так что в сражении за первое место встретились сокомандники Астапов и Гусев. В результате этой схватки Андрей Астапов завоевал свой первый подиум в RDS GP и поднялся на третью ступень пьедестала шестого этапа чемпионата.

Золото на Moscow Raceway досталось Роману Тиводару, а серебро – Аркадию Цареградцеву.

Интрига накаляется. Теперь шансы на чемпионский титул сохраняют сразу пять пилотов, а впереди всего один раунд – финальный. Георгий Чивчян и Дамир Идиятулин сейчас имеют равенство по баллам, Роман Тиводар уступает им всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев — 23 очка. Отметим, что может стать итоговым лидером сезона и Евгений Лосев, который сейчас уступает 197 баллов, — если у пилотов из Топ-4 финальный этап не заладится.



В командном зачете по итогам шести прошедших раундов лидеры следующие:



«Форвард Авто» (2176 баллов). SINTEC FRESH AUTO DRIFT (1889 баллов).

«FailCrew Дарксайд» (1508 баллов).

Седьмой этап Гран При Российской Дрифт Серии 2022 состоится 15–16 октября на «Сочи Автодроме».