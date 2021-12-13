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Штраф за опасное вождение: камеры будут фиксировать новые нарушения ПДД

13.12.2021 115 0 0

Судя по документу, в МВД намерены вернуть наказание автовладельцев за превышение средней скорости движения. От этой практики ведомство отказалась в текущем году.

 

Законодатели сейчас готовят новый государственный стандарт, который внесёт коррективы и позволит штрафовать водителей за новые нарушения правил дорожного движения. Дело в том, что термин «опасное вождение» появился в тексте ПДД ещё в 2016 году, однако лихачей не наказывают до сих пор. Власти давно хотят это исправить: предполагается, что фиксировать нарушения будут дорожные камеры.

О том, что стандарт с требованиями к комплексам фото- и видеофиксации нарушений ПДД будет пересмотрен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Росстандарт. Разработку новой редакции ГОСТа поручили Научному центру безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Пока что работы продолжаются, утвердить документ планируется уже скоро – в первом квартале 2022 года.

Напомним, актуальный ГОСТ Р 57144, в котором перечислены требования к дорожным камерам, начал действовать 1 июня 2017 года. Здесь содержится классификация комплексов фиксации, а также перечень тех нарушений, которые они ловят, минимальная и максимальная дальность измерений и т.д. Предполагается, что теперь в этом документе появится несколько новых важных пунктов.

В документ, в частности, хотят внести норму, которая позволит в автоматическом режиме фиксировать такое правонарушение, как опасное вождение. Несмотря на то, что соответствующий термин числится в ПДД уже несколько лет, наказание для лихачей в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) по-прежнему так и не ввели. Изначально, в 2017-ом, предполагалось, что размер взыскания составит 5 тыс. рублей, однако законопроект так и не был одобрен. В 2021 году попытка была предпринята снова: санкция вошла в проект новой редакции КоАП, которую сейчас готовит Минюст, при этом размер штрафа уменьшился: теперь 3 тыс. рублей. Правда, когда именно будет принята норма, не сообщается.

Тем временем само нарушение и термин «опасное вождение» у некоторых депутатов, а также юристов по-прежнему вызывает вопросы. Они считают его сложным для восприятия и предлагают подкорректировать. Вероятно, только после этого дорожные камеры начнут выявлять нарушителей и рассылать им «письма счастья».

Судя по проекту нового ГОСТа, законодатели намерены вернуть в РФ штраф за превышение средней скорости. Напомним, она рассчитывается, исходя из времени, которое водитель потратил на движение между двумя камерами на участке дороги (например, на въезде и выезде из небольшого населённого пункта). Такая практика была отменена совсем недавно: мы сообщали об этом в сентябре текущего года. В обновлённом стандарте предполагается уточнить условия, при которых можно наказывать водителей за это нарушение (до недавнего времени суды в таких случаях часто принимали сторону автовладельцев).

В дальнейшем функционал камер, установленных на российских дорогах, будет становиться всё шире. Так, планируется, что в дальнейшем комплексы фиксации нарушений ПДД начнут выявлять и в автоматическом режиме наказывать тех автовладельцев, которые эксплуатируют машины без действующего полиса ОСАГО. Ожидается, что такие штрафы будут выписывать один раз в сутки до тех пор, пока в базе не появятся данные о страховке.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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