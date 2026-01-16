Рестайлинг ×
16.01.2026
Skoda анонсировала скорую премьеру – скорее всего, это будет обновлённый кроссовер Kushaq

Презентацию новинки Skoda проведут в начале следующей недели. Ожидается, что марка представит рестайлинговый паркетник Kushaq. Модели также прочат новое оборудование и другой автомат.

Индийское подразделение Шкоды поделилось тизерами некой новинки. Одновременно на потребительском сайте запущен обратный отсчет до премьеры: полностью автомобиль раскроется уже в начале следующей недели. Имя модели пока не названо. Но местные профильные медиа уверены – Skoda покажет рестайлинговый паркетник Kushaq. Во-первых, на выложенных в Сеть кадрах видно, что под пологом прячется именно кроссовер. А во-вторых, замаскированный Skoda Kushaq уже ловили во время тестов.

Напомним, Кушак в гамме Шкоды появился в 2021 году, в основе лежит платформа MQB-A0-IN, то есть упрощенная версия MQB. Изначально кроссовер был заявлен в качестве эксклюзива для Индии, только там его сначала и производили. Но затем Skoda Kushaq стали поставлять еще на Ближний Восток. А в прошлом году модель появилась во Вьетнаме, причем жителям этой страны предложены машины локальной сборки.

Дореформенный Skoda Kushaq
Дореформенный Skoda Kushaq
Дореформенный Skoda Kushaq
Дореформенный Skoda Kushaq
Дореформенный Skoda Kushaq
Дореформенный Skoda Kushaq
Судя по шпионским фото, радикальных перемен в облике Skoda Kushaq не будет. Паркетнику лишь подретушируют радиаторную решетку и бамперы, также могут модернизировать оптику. Ну и еще модель наверняка получит диски нового дизайна. Габариты тоже, вероятно, останутся прежними. Длина актуального кроссовера (в индийской спецификации) – 4225 мм, колесная база – 2651 мм.

Дореформенный Skoda Kushaq

Внутри масштабных переделок тоже не ожидается. Зато паркетнику прочат новое оборудование. Так, индийцы считают, что кроссоверу достанутся массажер кресел (включая задний диван), панорамная крыша (у нынешнего кросса – стандартный люк), камеры кругового обзора вместо одной камеры заднего вида и адаптивный круиз-контроль (для дореформенного Kushaq предусмотрен обычный «круиз»).

Дореформенный Skoda Kushaq

По предварительным данным, обновленный паркетник предложат с прежними моторами. Гамма дорестайлингового Skoda Kushaq включает бензиновые турботройку 1.0 TSI (115 л.с.) и турбочетверку 1.5 TSI (150 л.с.). На нынешнем индийском кроссе базовый двигатель сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом, топовому мотору положена семиступенчатая роботизированная коробка DSG. При этом, по неофициальным данным, у обновленной модели с 1.0T вместо 6АТ будет восьмиступенчатый автомат. Привод же в любом случае лишь передний.

Все подробности о новинке Skoda узнаем уже через несколько дней.

