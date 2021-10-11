Skoda готовит замену прежнему Rapid: новое фото седана Slavia

Продажи бренда Skoda в Европе непрерывно росли с 2013 года вплоть до «ковидного» 2020-го. Тогда дилеры реализовали 634 160 машин, что на 14,6% меньше, чем годом ранее. В текущем году у марки на указанном рынке снова фиксируется «плюс»: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 432 926 единиц, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Сейчас Шкода продолжает развивать модельный ряд, причём новинки предназначены не только для домашнего рынка.



Первый тизер Skoda Slavia

Так, компания готовит новинку для Индии, о ней мы сообщали ещё в августе, а на прошлой неделе появился первый тизер будущего седана. Кроме того, Skoda раскрыла сроки премьеры – дебют состоится в декабре 2021-го, а также обнародовала имя – Slavia. Напомним, имя для бренда является историческим – так называлась марка, под которой выпускали первые велосипеды Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент, а именно с них началось существование Шкоды.



На фото: прототип Skoda Slavia в камуфляже

Как мы сообщали ранее, новая «четырёхдверка» базируется на платформе MQB-A0-IN, которая была разработана специально для Индии. Эта «тележка» является упрощённой версией глобальной MQB, она известна по местным паркетникам Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Отметим, в индийской модельной линейке чешского бренда Slavia придёт на замену старому Rapid (в его основе платформа PQ25): это близкий родственник нашего предыдущего седана VW Polo.

Сегодня Skoda опубликовала новый снимок Slavia. В кадре находится тестовый прототип будущей новинки, который пока что скрыт за слоем яркой маскировочной плёнки. Стоит отметить, что ранее на индийских дорогах уже не единожды ловили замаскированные седаны. Предполагается, что Slavia унифицировали с моделью для бразильского рынка – Volkswagen Virtus («четырёхдверка» базируется на глобальной MQB).



На фото: актуальный седан Skoda Rapid (версия для индийского рынка)

Габариты Skoda Slavia в компании пока не рассекретили. Отметим, длина Volkswagen Virtus составляет 4482 мм, а расстояние между осями – 2651 мм. Для сравнения, у актуального индийского седана Skoda Rapid показатели равны 4413 и 2552 мм соответственно.

Официальной информации о «начинке» пока тоже нет. Скорее всего, линейку двигателей Skoda Slavia разделит с соплатформенным паркетником Kushaq. В этом случае гамму составит пара бензиновых вариантов: 1,0-литровая «турботройка» TSI с отдачей в 115 л.с. и 150-сильная «турбочетвёрка» TSI объёмом 1,5 литра. Оба мотора работают в паре с шестискоростной механической коробкой передач, кроме того, базовому ещё предлагается шестиступенчатый «автомат», а старшей версии – 7DCT.



Производство новинки для Индии будет налажено на том же местном заводе, где сейчас выпускают актуальный Rapid. В дальнейшем седан может выйти и на другие рынки, но в России его ждать не стоит, ведь «наш» лифтбек формально в 2020 году сменил поколение. Напомним, у нас модель сохранила прежнюю платформу PQ25. Рапид в РФ весьма популярен: за первые три квартала текущего года дилеры реализовали 33 948 экземпляров, что в 2,2 раза больше, чем в январе-сентябре 2020-го. Этот результат позволил модели занять восьмое место в списке самых востребованных моделей в стране.

