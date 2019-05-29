Skoda Octavia следующего поколения: новые изображения

На днях в Сети появились свежие шпионские фотоснимки будущей новинки, что стало для нас поводом представить, как она будет выглядеть.

Октавия нынешнего поколения была представлена в 2013 году, а 4 года спустя она получила рестайлинг с кардинальным изменением передней части. Передняя оптика обновлённой модели до сих пор воспринимается многими неоднозначно, однако в следующей генерации фары будут иметь уже значительно более традиционную форму. Судя по шпионским фотографиям, их сделают зауженными к центру, а их верхняя грань будет располагаться вровень с решёткой радиатора. Сама решётка станет существенно крупнее, особенно по высоте.

Во многом по стилистике новая Octavia будет перекликаться со старшей моделью Superb, например, она получит такой же разъём капота, переходящий в боковую выштамповку. Пока фотошпионам попадались только универсалы, но можем предположить, что форма кузова лифтбека станется примерно такой же. Разумеется, задняя часть станет полностью новой и будет сделана в стиле всех новых моделей Skoda. Появятся более узкие горизонтальные фонари со светодиодным наполнением. От модели Superb, помимо прочего, Октавия будет отличаться более вертикальным расположением верхней кромки крышки багажника.

Премьера новой Octavia может произойти до конца этого года.

Лифтбек нынешнего поколения предлагается в России с тремя вариантами двигателей, базовый 110-сильный 1.6 оценивается минимум в 1 112 000 рублей с «механикой», вариант с АКПП на 80 тысяч дороже. Более мощный 1.4 TSI (150 л.с.) с коробкой DSG можно приобрести за 1 384 000 рублей, а на вершине гаммы – 180-сильный 1.8 TSI с тем же «роботом», минимальная стоимость составит 1 449 000 руб. Все версии оснащены передним приводом, ранее был доступен и полноприводный вариант, однако осенью прошлого года сразу несколько интересных модификаций покинули российский рынок.

Напомним, на прошлой неделе официально представили обновлённый Superb, в том числе и его кросс-версию.