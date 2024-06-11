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Skoda переманила у Nio дизайнера интерьеров, чтоб всё упростить и сделать лучше

11.06.2024 188 0 0

Чешская марка Skoda, принадлежащая концерну Volkswagen, объявила, что Чан Парк, ранее работавший в китайской компании Nio, назначен на должность главного дизайнера интерьеров, он будет прививать новым моделям Skoda философию минимализма.

Многие поклонники Skoda не в восторге от интерьеров её последних новинок, потому что марка с одной стороны является заложником общекорпоративной унификации, навязанной концерном Volkswagen, а с другой вынуждена поддерживать имидж пионера удобства и практичности, для чего требуются оригинальные решения и дополнительные затраты.

Skoda Superb
1 / 2
Skoda Kodiaq
2 / 2

Противоречие между оригинальностью и унификацией в основном решается в пользу унификации, что мы видели на примере интерьеров новых Skoda Kodiaq и Superb, которые, по сути, совершенно одинаковые и отличаются лишь элементами декора: например, у Superb есть козырёк над приборным экраном, а Kodiaq нет — вместо него у кроссовера к приборному экрану буквально прикручены уши, потому что ну нельзя же, чтобы у двух родственных моделей всё было одинаковое. На что педантичные шкодоводы отвечают, что однотипный дизайн — это, конечно, зло, но приборный щиток без козырька — ещё большее зло. Короче говоря, есть, к чему придраться.

Чан Парк

Чан Парк, сменивший Питера Ола на посту главного дизайнера интерьеров Skoda, как сообщается, будет переформатировать интерьеры автомобилей Skoda в русле минимализма и улучшения синергии между человеком и машиной. Полагаем, понимать это надо так, что физических элементов управления в новых Шкодах будет меньше, а свободного места — больше. Тут важно не переборщить, потому что Euro NCAP уже пообещал бороться с засильем сенсорных кнопок в салоне, и получил огромную общественную поддержку в этом начинании.

Nio ET9

До прихода в Шкоду Чан Парк работал в китайской компании Nio, которая выпускает электромобили с предельно минималистичными, но при этом уютными интерьерами. По данным британского журнала Autocar, Чан Парк отвечал за дизайн салона флагманской представительской модели Nio ET9, которая ещё не поступила в продажу.

Nio ET9

Пресс-служба Skoda сообщает, что Чан Парк изучал автомобильный дизайн в Королевском колледже искусств в Лондоне, откуда выпустился в 2007 году. Свою профессиональную карьеру он начал в итальянском ателье Pininfarina, в 2009 году перешёл на работу в европейское подразделение Kia в Германии, где отвечал за дизайн интерьера некоторых проектов. Позже Чан Парк получил должность старшего дизайнера интерьеров Mercedes-Benz, а дольше всего (с 2013 до 2021 год) он проработал в должности старшего дизайнера в Audi, то есть хорошо знаком с особенностями управленческой вертикали концерна Volkswagen.

Питер Ола между тем остаётся в компании Skoda и будет курировать довольно абстрактное направление искусства, философии и единой идентичности будущих моделей чешской марки. В общем, пока совершенно неясно, что из этих перестановок выйдет и как именно изменится дизайн интерьеров Skoda.

бизнес Skoda Nio

 

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