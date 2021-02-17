Skoda снова засветила бюджетный кроссовер Kushaq и объявила дату премьеры

Пока компактный паркетник Шкоды анонсирован лишь для одной страны, но, скорее всего, модель появится и на других рынках. Кросс будет доступен с бензиновыми моторами и лишь с передним приводом, главными конкурентами станут «корейцы».

Первый тизер серийного паркетника Kushaq компания Skoda распространила в январе этого года, на той картинке был запечатлен силуэт модели. Затем марка поделилась официальными фото с испытаний замаскированных прототипов. А теперь опубликован короткий видеоролик, в котором мелькает «личико» товарного SUV. Вдобавок Шкода назвала дату премьеры – 18 марта, презентацию, по понятным причинам, проведут онлайн.

Напомним, главным рынком для модели станет Индия, там же наладят производство. В основе Kushaq лежит «тележка» MQB-A0-IN, созданная специально для этой страны. Причем за разработку отвечала сама Skoda, ведь на компании теперь ответственность за деятельность всего концерна Volkswagen в Индии. Платформа, по сути, представляет собой удешевленный вариант глобальной MQB, и в дальнейшем на ней будут сделаны все локальные новые модели чешской и немецкой марок.

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Серийный Kushaq в целом сохранил дизайн прошлогоднего концепта Vision IN, который, в свою очередь, перекликается с европейским Skoda Kamiq (он построен на платформе MQB A0). К слову, хоть на свежем тизере этого не видно, как и на снимках от Шкоды, у товарного паркетника двухэтажная головная оптика – об этом мы знаем благодаря предыдущим уловам папарацци. Длина Kushaq все еще не озвучена (у концепта – 4256 мм), зато ранее марка раскрыла размер колесной базы – те же 2651 мм, что и у «старосветского» Камика (длина этого кросса составляет 4241 мм).



Самому дешевому Kushaq обещаны кондиционер и пара подушек безопасности, а у топ-версии будут шесть «эйрбэгов», климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином, круиз-контроль, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах.

Индийцам новый паркетник предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор – «турботройкой» 1.0 TSI и «турбочетверкой» 1.5 TSI. Мощность базового двигателя пока не названа, полуторалитровый выдает 150 л.с. Коробки – шестиступенчатые «механика» и классический «автомат», семиступенчатая DSG. Дизеля нет, как и полного привода – только передний.



В Индии старт продаж Skoda Kushaq намечен на лето, главными конкурентами станут Hyundai Creta и Kia Seltos. За паркетник Kia там сегодня просят минимум 989 000 рупий (около 996 000 рублей по актуальному курсу), а Крета второго поколения стоит от 999 990 рупий (1 007 000 рублей).

Концепт Skoda Vision IN и тестовый прототип Skoda Kushaq 1 / 5 Концепт Skoda Vision IN и тестовый прототип Skoda Kushaq 2 / 5 Концепт Skoda Vision IN и тестовый прототип Skoda Kushaq 3 / 5 Концепт Skoda Vision IN и тестовый прототип Skoda Kushaq 4 / 5 Концепт Skoda Vision IN и тестовый прототип Skoda Kushaq 5 / 5

О планах продавать Kushaq в других странах марка напрямую не заявляла, однако компактный кросс пиарит не только индийский, но и глобальный офис Шкоды, а один из пресс-релизов был озаглавлен как «Сделано для мира в Индии». То есть вполне возможно, что кросс все же появится там, где не представлен Kamiq.

