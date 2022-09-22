Семейные авто ×

Skoda Superb нового поколения: первые изображения

22.09.2022 2126 0 0

Пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии универсала Superb в новом кузове, запечатлённого во время испытаний. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Лифтбек Superb появился в модельной гамме чешской компании в 2001 году, он позаимствовал имя у линейки автомобилей Skoda, производившихся с 1934 по 1949 годы. Сейчас производится третье поколение модели, его премьера состоялась в феврале 2015 года на специальном мероприятии в Праге, а весной 2019-го состоялась премьера рестайлинговой версии. Автомобиль производится в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал, однако пока по дорогах новый Суперб был замечен только в последнем.

Рендер нового Superb

Новое поколение модели получит узнаваемую переднюю часть, выполненную в стиле таких новинок компании, как Octavia и Enyaq. Здесь появятся схожая угловатая решётка радиатора и вытянутые по горизонтали фары. Однако уже на боковинах видны заметные отличия от других моделей компании. Так, автомобиль сохранит горизонтальную выштамповку вдоль крыльев и дверей, но она станет менее глубокой, а также на ней будут располагаться дверные ручки (на других моделях ручки расположены ниже выштамповки). Кроме того, на боковинах появятся более округлые поверхности, например, над задними колёсными арками. Сильнее же всего из нынешнего модельного ряда Шкоды выбивается дизайн задней части. Пока она практически полностью скрыта под камуфляжной плёнкой, но уже проглядываются фрагменты фонарей и общая форма багажной двери, которые больше похожи на продукцию бренда Volkswagen. Также есть сходство с будущим Passat, который будет представлен исключительно в виде универсала (и весной этого года мы делали его рендеры).

Рендер нового Superb

Ожидается, что новый Superb будет построен на модернизированной версии платформы MQB, которую использует нынешняя модель. Автомобиль будет представлен с традиционными двигателями внутреннего сгорания, также появятся гибридные модификации, в том числе подзаряжаемая.

Премьера новинки может состояться в следующем году, тогда же начнётся производство модели на фольксвагеновском заводе в Словакии.

Нынешний Skoda Superb
1 / 3
Нынешний Skoda Superb
2 / 3
Нынешний Skoda Superb
3 / 3

Сегодня в России официальные цены на лифтбек Superb стартуют с отметки в 3 386 000 рублей (1.4 TSI DSG, 140 л.с.). Универсал в аналогичном исполнении оценивается в 3 817 000 руб.

Напомним, в конце прошлого месяца Skoda представила концептуальный кроссовер Vision 7S, который также является демонстрацией нового стиля компании.      

универсал рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек семейные авто Skoda Skoda Superb Skoda Superb Combi

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу, а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у уча... 89 0 1 21.09.2022
Статьи / Интересно Премия «Автомобиль года» как зеркало состояния автомобильного рынка Буквально только что, на прошлой неделе, были объявлены итоги очередного конкурса «Автомобиль года». Казалось бы, какой «автомобиль года», если весь автомобильный рынок поражен тяжелейшим кр... 679 0 1 19.09.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать BMW 1 series I E81/E82/E87/E88 Задний привод, отточенная управляемость, прекрасная эргономика, море драйва и удовольствие за рулем… Кажется, что BMW 1 series предлагает все это в компактной упаковке и, что важно, за вполн... 2211 7 1 18.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 18215 13 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 10465 5 67 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 10018 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings