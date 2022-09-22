Пару дней назад в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии универсала Superb в новом кузове, запечатлённого во время испытаний. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Лифтбек Superb появился в модельной гамме чешской компании в 2001 году, он позаимствовал имя у линейки автомобилей Skoda, производившихся с 1934 по 1949 годы. Сейчас производится третье поколение модели, его премьера состоялась в феврале 2015 года на специальном мероприятии в Праге, а весной 2019-го состоялась премьера рестайлинговой версии. Автомобиль производится в двух вариантах кузова – лифтбек и универсал, однако пока по дорогах новый Суперб был замечен только в последнем.

Рендер нового Superb

Новое поколение модели получит узнаваемую переднюю часть, выполненную в стиле таких новинок компании, как Octavia и Enyaq. Здесь появятся схожая угловатая решётка радиатора и вытянутые по горизонтали фары. Однако уже на боковинах видны заметные отличия от других моделей компании. Так, автомобиль сохранит горизонтальную выштамповку вдоль крыльев и дверей, но она станет менее глубокой, а также на ней будут располагаться дверные ручки (на других моделях ручки расположены ниже выштамповки). Кроме того, на боковинах появятся более округлые поверхности, например, над задними колёсными арками. Сильнее же всего из нынешнего модельного ряда Шкоды выбивается дизайн задней части. Пока она практически полностью скрыта под камуфляжной плёнкой, но уже проглядываются фрагменты фонарей и общая форма багажной двери, которые больше похожи на продукцию бренда Volkswagen. Также есть сходство с будущим Passat, который будет представлен исключительно в виде универсала (и весной этого года мы делали его рендеры).

Рендер нового Superb

Ожидается, что новый Superb будет построен на модернизированной версии платформы MQB, которую использует нынешняя модель. Автомобиль будет представлен с традиционными двигателями внутреннего сгорания, также появятся гибридные модификации, в том числе подзаряжаемая.

Премьера новинки может состояться в следующем году, тогда же начнётся производство модели на фольксвагеновском заводе в Словакии.

Нынешний Skoda Superb 1 / 3 Нынешний Skoda Superb 2 / 3 Нынешний Skoda Superb 3 / 3

Сегодня в России официальные цены на лифтбек Superb стартуют с отметки в 3 386 000 рублей (1.4 TSI DSG, 140 л.с.). Универсал в аналогичном исполнении оценивается в 3 817 000 руб.

Напомним, в конце прошлого месяца Skoda представила концептуальный кроссовер Vision 7S, который также является демонстрацией нового стиля компании.