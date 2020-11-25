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Сносит крышу: Tesla отзывает плохо склеенные кроссоверы Model X

25.11.2020 119 0 0

Компания Tesla объявила об отзыве кроссоверов Model X, выпущенных в период с 17 сентября 2015 года по 31 июля 2016 года, у которых могут быть плохо приклеены фрагменты крыши. Зафиксированы несколько случаев отделения крыши от автомобилей, но пострадавших, к счастью, пока нет.

 

Проблемы с качеством электромобилей Tesla уже стали притчей во языцех, что впрочем не помешало Илону Маску стать вторым по богатству человеком в мире. В сентябре мы рассказывали об очередной курьёзной технической особенности кроссоверов Tesla Model Y, но об отлетающих крышах американских электромобилей пока не писали.

Tesla Model X с отвалившейся секцией крыши

В Сети есть упоминания о нескольких случаях отрыва крыши на Model X, Model Y и Model S. В частности один из владельцев Model X ещё в июле 2019 года рассказал на Reddit, что его кроссовер на ходу лишился наружной секции крыши, которая расположена между подъёмными задними дверями. Проще говоря, её сдуло ветром. Широкую огласку в СМИ этот случай получил в сентябре этого года и заставил компанию Tesla среагировать — началось внутреннее расследование, по результатам которого был объявлен отзыв, затрагивающий 9136 проданных в США кроссоверов Model X.

Tesla Model X

В документах Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) указано, что причиной дефекта стала плохая подготовка поверхности склеиваемых деталей перед монтажом, а именно недостаток или отсутствие грунта. Без этого грунта адгезия примыкающих поверхностей получается недостаточно прочной и со временем клеевое соединение может разрушиться. Отлетевшие при езде куски крыши могут представлять опасность для других участников дорожного движения. Отклеиться может не только секция между задними дверьми, но и передняя более широкая и массивная часть, расположенная над передними дверьми. Механики сервисных центров Tesla проверят надёжность крепления секций крыши на всех попавших под отзыв кроссоверах и при необходимости бесплатно заново их приклеят.

Между тем владельцу кроссовера, что жаловался на отвалившуюся крышу в Reddit, Tesla в момент обращения в бесплатном ремонте отказала...

В октябре этого года свежеиспечённый владелец Model Y из Калифорнии рассказал в Twitter, что на его кроссовере крыша отлетела сразу после покупки, по дороге из представительства Tesla домой. Владелец вернулся к продавцу, тот согласился бесплатно починить крышу и предоставить подменную машину, но владелец сообщил, что склонен вовсе отказаться от покупки и выбрать электромобиль другой марки.

Tesla Model Y

Тем не менее менять крыши на Model Y компания Tesla пока не собирается. Вместо этого объявлен другой отзыв, затрагивающий эту модель. Выяснилось, что при сборке передней подвески могли быть недостаточно затянуты болты, соединяющие поворотные кулаки с направляющими рычагами. То есть существует риск отказа рулевого управления. В США отзыв затронул 401 кроссовер.

Ранее в разное время Tesla отзывала крупные партии Model X и Model S из-за коррозии болтов на рулевой рейке. Отдельный эпизод был посвящён проданным в Китае Model X и Model S, у которых разваливались подвески, в чём Tesla обвиняла самих китайцев — мол, они просто не умеют водить. Но учитывая важность китайского рыка Tesla всё же решила провести добровольный отзыв.

В России нет официального представительства Tesla, а потому нет и отзывных кампаний из-за дефектов. А машины тем временем всё равно продаются: по данным регистраций, за первые три квартала этого года в нашей стране на учёт встали 9 лифтбеков Model S, 42 кроссовера Model X и 53 седан Model 3. Их владельцам в случае поломки нужно готовиться к долгим судебным разбирательствам с серым дилером.

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