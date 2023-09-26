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  • Совместный седан Chery и Huawei показали на новых официальных фото

Совместный седан Chery и Huawei показали на новых официальных фото

26.09.2023 116 0 0

Крупная четырехдверка станет первой моделью нового электрического бренда Luxeed. Для модели предусмотрена полноприводная версия.

Китайский IT-гигант Huawei уже давно является важным игроком местного автопрома. Так, ему принадлежит бренд AITO, кроме того, вместе с Changan и CATL компания запустила марку Avatr. Ну а теперь Huawei решил поработать с Chery – к рыночному дебюту готовится бренд Luxeed, под которым будут выпускать престижные электрокары. Первенцем станет большой седан S7: его засветили еще в начале августа, и в том же месяце модель «слил» минпром КНР. И вот опубликованы свежие фирменные изображения.

По предварительным данным, в основе Luxeed S7 лежит разработанная Chery платформа E0X, на которой построен и электрический седан Exeed Sterra ES (в России модель Exeed планируют продавать под именем Exlantix E03). Длина «семерки» равна 4971 или 5004 мм (в зависимости от версии), ширина – 1963 мм, высота – 1474 мм, колесная база – 2950 мм.

Особенности внешности седана Luxeed – довольно крупные фары с декоративными черными «клыками» и интегрированными диодными полосками ходовых огней (головную оптику вдобавок объединяет светящаяся же линия), зеркала на массивных ножках, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Также седан получил стеклянную крышу, плюс над лобовым стеклом красуется лидар.

Официальных фото интерьера еще нет, но в салон ранее заглянули папарацци, там установили отдельные крупные экраны приборки и мультимедийной системы, «пухлый» трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Поверх передней панели вроде бы имеются часы. За всю бортовую электронику, разумеется, отвечает сам Huawei.

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Для Luxeed S7 заявлены минимум две модификации. Базовая имеет один электромотор мощностью 292 л.с., он установлен на задней оси. У топовой четырехдверки два электродвигателя, то есть такой седан получил полный привод: сзади – тот же 292-сильный движок, спереди – мощностью 204 л.с. Моторы – от Huawei. А вот о батарее информации пока нет.

Полноценную премьеру электроседан Luxeed S7 справит в октябре, в Китае старт продаж намечен на ноябрь. Об экспортных планах Huawei и Chery еще не сообщали.

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