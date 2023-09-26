Совместный седан Chery и Huawei показали на новых официальных фото

Китайский IT-гигант Huawei уже давно является важным игроком местного автопрома. Так, ему принадлежит бренд AITO, кроме того, вместе с Changan и CATL компания запустила марку Avatr. Ну а теперь Huawei решил поработать с Chery – к рыночному дебюту готовится бренд Luxeed, под которым будут выпускать престижные электрокары. Первенцем станет большой седан S7: его засветили еще в начале августа, и в том же месяце модель «слил» минпром КНР. И вот опубликованы свежие фирменные изображения.
По предварительным данным, в основе Luxeed S7 лежит разработанная Chery платформа E0X, на которой построен и электрический седан Exeed Sterra ES (в России модель Exeed планируют продавать под именем Exlantix E03). Длина «семерки» равна 4971 или 5004 мм (в зависимости от версии), ширина – 1963 мм, высота – 1474 мм, колесная база – 2950 мм.
Особенности внешности седана Luxeed – довольно крупные фары с декоративными черными «клыками» и интегрированными диодными полосками ходовых огней (головную оптику вдобавок объединяет светящаяся же линия), зеркала на массивных ножках, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Также седан получил стеклянную крышу, плюс над лобовым стеклом красуется лидар.
Официальных фото интерьера еще нет, но в салон ранее заглянули папарацци, там установили отдельные крупные экраны приборки и мультимедийной системы, «пухлый» трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Поверх передней панели вроде бы имеются часы. За всю бортовую электронику, разумеется, отвечает сам Huawei.
Для Luxeed S7 заявлены минимум две модификации. Базовая имеет один электромотор мощностью 292 л.с., он установлен на задней оси. У топовой четырехдверки два электродвигателя, то есть такой седан получил полный привод: сзади – тот же 292-сильный движок, спереди – мощностью 204 л.с. Моторы – от Huawei. А вот о батарее информации пока нет.
Полноценную премьеру электроседан Luxeed S7 справит в октябре, в Китае старт продаж намечен на ноябрь. Об экспортных планах Huawei и Chery еще не сообщали.
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