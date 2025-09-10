Спорткар Nissan Z обзавёлся новой спецверсией Heritage в честь 300ZX

Актуальное купе Nissan Z (в Японии – Nissan Fairlady Z) было представлено в апреле 2021 года, а его производство стартовало в 2022-м. Этот спорткар стал наследником модели Nissan 370Z. В 2023-м линейку пополнила наиболее производительная версия с прибавкой Nismo к названию. Напомним, летом 2024-го у Nissan Z появилась лимитированная спецверсия Heritage, выпуск которой был приурочен к 55-летию Datsun 240Z. Теперь модель обзавелась новой «наследной» версией.

На фото: Nissan Z Heritage Edition и Nissan GT-R (в том же цвете кузова) 1 / 2 На фото: Nissan Z Heritage Edition и Nissan GT-R (в том же цвете кузова) 2 / 2

Очередной вариант Nissan Z Heritage Edition предназначен для американского рынка, он призван отдать дань уважения модели Nissan 300ZX, которая выпускалась в Японии в период с 1983 по 2000 годы. При этом в Штатах двухдверка продавалась в 1984 – 1996 годах. Новая спецверсия представлена в рамках 38-й ежегодной выставки ZCON, организованной американским Z Car Club.

В основу нового варианта Heritage Edition легло исполнение Z Performance, при этом он получил ряд особенностей, являющихся отсылками к 300ZX и GT-R. Кузов купе имеет глубокий тёмно-фиолетовый цвет-хамелеон (под определённым углом становится зелёным), который сочетается с 19-дюймовыми колёсными дисками RAYS, оформленными «под бронзу».

Бронзовый оттенок использован в том числе для графики с надписью «Twin Turbo» на боковинах и эмблемы спецверсии, расположенной на задних стойках. Корму новой спецверсии Nissan Z с приставкой Heritage разработчики украсили задним спойлером из углеволокна и ещё одной надписью «Twin Turbo», на этот раз белого цвета.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В салоне спецверсии, посвящённой Nissan 300ZX, тоже есть несколько отличий. В их числе накладки на пороги с названием особенного варианта и соответствующие напольные чёрные коврики с белыми надписями. Сидения отделаны кожей и замшей, на передней панели размещены виртуальная приборка и 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с GPS-навигацией. Также купе положена акустика Bose и алюминиевые накладки на педали.

На фото: салон Nissan Z Heritage Edition

Техника у Nissan Z Heritage Edition стандартная. Под капотом установлена 3,0-литровая бензиновая битурбошестёрка, максимальная отдача которой составляет 405 л.с., а крутящий момент равен 475 Нм. В пару этому двигателю предлагается либо шестискоростная механика, либо девятиступенчатый гидромеханический автомат, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал.

1 / 2 2 / 2

Спецверсия будет предложена в Штатах в рамках продажи Nissan Z 2026 модельного года. Автомобили доберутся до дилеров до конца текущего месяца. Известно, что стоимость пакета Heritage Edition составляет 2940 долларов, так что за особенное купе придётся заплатить 55 910 долларов, что эквивалентно примерно 4,74 млн рублей по текущему курсу.