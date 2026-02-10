Способный ездить по потолку британский суперкар McMurtry Speirling готов к производству

Заводы ×
Опубликовано 10.02.2026 264 0 0
Компания McMurtry Automotive объявила об открытии собственного завода в городке Уоттон-андер-Эдж в графстве Глостершир (Англия) и обещает уже ближайшем летом начать поставки клиентом своей первой модели — одноместного электрического суперкара Speirling с граунд-эффект, обеспечивающим ему невероятную прижимную силу.

Компанию McMurtry Automotive основал в 2016 году ирландский авиационный инженер, предприниматель и автомобильный энтузиаст Дэвид Макмертри, в 2024 году он покинул наш грешный мир и теперь его дело продолжают сыновья — Бен и Ричард Макмертри. Дебютный проект компании McMurtry — это одноместный трековый электрический суперкар Speirling, имя которого в переводе с ирландского на русский означает «ураган».

Главной технической особенностью McMurtry Speirling являются два встроенных в углепластиковый кузов вентилятора, которые выкачивают воздух из-под днища и создают так называемый граунд-эффект — эта технология хорошо знакома в автоспорте. В 2022 году прототип McMurtry Speirling под управлением гонщика Макса Чилтона показал на Фестивале скорости в Гудвуде рекордное время прохождения трассы на участке подъёма на холм — 39,08 с. В прошлом году McMurtry Speirling продемонстрировал силу граунд-эффекта тем, что сумел тронуться с места, буквально находясь на потолке, — видео доступно на YouTube.

Вентиляторы способны раскручиваться до 23 000 об/мин и генерировать до 2000 кг прижимной нагрузки, а сам McMurtry Speirling весит всего 1300 кг, поэтому неудивительно, что он может ездить по потолку. Практического смысла в таком умении нет, но на гоночной трассе Speirling благодаря граунд-эффекту чертовски быстр, перегрузки в поворотах могут превышать 3g. Вдобавок Speirling очень компактный: габаритная длина — 3815 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1056 мм, колёсная база — 2200 мм.

Силовая установка Speirling состоит из двух электромоторов на задней оси (каждый вращает своё колесо), их максимальная совокупная мощность — 745 кВт (1013 л.с.). Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, полного заряда хватит на 20 минут гонки класса GT3. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт, на такой мощности нужно всего 25 минут, чтобы полностью зарядить батарею. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Speirling разгоняется за 1,55 с, максимальная скорость — 306 км/ч. Надёжное замедление обеспечивают карбон-керамический тормоза с 6-поршневыми суппортами Brembo.

Одноместный кокпит суперкара рассчитан на пилота ростом до 2 м и массой до 150 кг. Сиденье изготавливается под конкретного заказчика, есть регулировки педального узла и рулевой колонки, в виде опции предлагается кондиционер.

Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Фабрика McMurtry Automotive в Уоттон-андер-Эдж
Приём предварительных заказов на Speirling компания McMurtry начала ещё в 2023 году, пообещав выпустить 100 экземпляров по цене от 820 000 фунтов стерлингов без налогов. Производство предполагалось начать в 2025 году, но подготовка собственной фабрики в Уоттон-андер-Эдж затянулась, её открыли только что с обещанием начать поставки первых машин клиентам летом 2026 года. Цена при этом выросла до 995 000 фунтов стерлингов без учёта налогов, доставки и опций. Завод площадью 2700 м— это большой кирпичный ангар, крыша и стены которого покрыты солнечными панелями.

Speirling будет не единственной моделью McMurtry, в планах компании есть и другие интересные проекты, но пока она не готова раскрыть подробности.

Великобритания спортивные авто электромобиль суперкары производство новинки заводы McMurtry
