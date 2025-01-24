Стал известен срок начала продаж кроссовера Soueast S06 на российском рынке

Очередная новинка китайской марки пополнит линейку в РФ во второй половине текущего года, более точная дата будет обнародована позже.

Бренд Soueast числится в составе поднебесной группы Chery: актуальные модели этой марки представляют собой получившие другие логотипы и шильдики автомобили Jetour (тоже принадлежит Чери). Нынешняя линейка насчитывает три кроссовера: Soueast S09 (это рестайлинговый Jetour X90 Plus), Soueast S07 (обновлённый Jetour X70 Plus), а также Soueast S06 (посвежевший Jetour Dashing). Стоит отметить, что SUV с индексами S07 и S09 уже доступны в РФ, а паркетник S06 пока только готовится к выходу на российский рынок.

На фото: Soueast S06 (глобальная версия) 1 / 2 На фото: Soueast S06 (глобальная версия) 2 / 2

Кстати, Soueast S06 является новинкой не только для РФ, но и для мирового рынка в целом: всего несколько дней назад мы публиковали свежие официальные снимки глобальной версии этого кроссовера. Теперь в российском представительстве бренда рассказали о том, что начало поставок этого паркетника местным дилерам намечено на вторую половину 2025 года, более точный срок будет определён позднее.

Тизер Soueast S06 (версии для РФ)

Пока что версия Soueast S06 для российского рынка была показана только на тизере, однако, скорее всего, внешность и интерьер модели будет такими же, как у глобального варианта. Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина у мирового кроссовера равна 4616 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1685 мм, а расстояние между осями составляет 2720 мм. Модели предложены 18-, 19- и 20-дюймовые колёсные диски (в зависимости от исполнения).

На фото: Soueast S06 (глобальная версия) 1 / 3 На фото: Soueast S06 (глобальная версия) 2 / 3 На фото: Soueast S06 (глобальная версия) 3 / 3

О технике российской версии паркетника в компании расскажут позже. Глобальному Soueast S06 положены бензиновые турбомоторы объёмом 1,5 и 1,6 литра с отдачей 156 и 197 л.с. соответственно. При этом первой версии предлагается шестиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя сцеплениями, а вторая идёт в паре с семиступенчатым роботом. Помимо этого, на некоторых рынках доступен ещё подзаряжаемый гибрид S06DM, который оснащается установкой с 1,5-литровым турбомотором в основе (совокупная отдача – 360 л.с.).

В списке оснащения модификации городского кроссовера для РФ тоже могут быть отличия, о которых в местном офисе расскажут позже. У варианта для мирового рынка в списке оборудования стартового исполнения числятся круиз-контроль, светодиодная оптика, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 12,8 дюйма. Самой богатой версии положены: камеры кругового обзора, сенсорный экран на 15,6 дюйма, подогрев и вентиляция сидений, функция беспроводной зарядки смартфонов, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 1 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 2 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 3 / 4 На фото: салон Soueast S06 (глобальной версии) 4 / 4

Цена Soueast S06 на российском рынке тоже станет известна позднее. Согласно официальному сайту бренда, рекомендованная розничная цена Soueast S07 в РФ варьируется в диапазоне от 3 099 000 до 3 449 000 рублей. А за флагманский кроссовер Soueast S09 просят от 3 559 000 до 4 099 000 рублей.