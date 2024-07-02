Стало известно, когда на российский рынок выйдет кроссовер Москвич 8

О возрождении российской марки Москвич стало известно весной 2022-го. В мае появилась информация о том, что выпуск автомобилей под этим брендом наладят на мощностях бывшего завода Renault, расположенном в столице РФ. С конвейера предприятия, которое в мае перешло на производство полного цикла, на данный момент сходят паркетник Москвич 3, его полностью электрическая версия Москвич 3e и лифтбек Москвич 6. Позже линейка будет расширена, одной из новинок станет флагманский кроссовер Москвич 8.

Сейчас SUV уже появился на большом общем баннере с продукцией марки на официальном сайте Москвича. Ранее в компании отмечали, что машины должны появиться у дилеров до конца текущего года. Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу бренда, по плану продажи нового кроссовера с восьмёркой в качестве индекса должны начаться грядущей осенью, в октябре.



На фото: Москвич 8

Внешность, салон и технические характеристики Москвича 8 были официально рассекречены в апреле. «Донором» для этого кроссовера стал очередной автомобиль китайской компании JAC – на этот раз X8 Plus. На домашнем рынке модель дебютировала в 2022-м, при этом в Поднебесной её продавали под суббрендом Sehol (позже JAC отказался от этой марки). Как Kolesa.ru рассказывал ранее, X8 Plus является модернизированной версией «просто» X8 (на экспортных рынках – JS8).



Габаритная длина флагманской «восьмёрки» составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, а расстояние между осями – 2830 мм. Так что по своим размерам новинка Москвича сопоставима с Kia Sorento.



Модель получила крупную радиаторную решётку, светодиодную головную оптику сложной формы, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки, накладки на колёсные арки из некрашеного пластика, а также фонари, соединённые между собой светящейся полосой через всю ширину багажной двери.

Москвич 8 снабдили виртуальной приборкой и тачскрином информационно-развлекательной системы (с поддержкой Apple CarPlay и Android Autо), их диагональ – 12,3 дюйма. Кроме того, в списке есть камеры кругового обзора, а также функция беспроводной зарядки смартфонов.



На фото: салон Москвич 8 1 / 2 На фото: салон Москвич 8 2 / 2

Новый кроссовер российской марки предложат со 174-сильным бензиновым двигателем GDI, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. При этом его объём в ходе апрельской презентации не уточнили, но стоит ожидать, что это тот же 1,5-литровый турбомотор, с которым «донор» предлагается в Китае. Полный привод для «восьмёрки», скорее всего, не предусмотрен.

