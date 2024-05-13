Завод «Москвич» перешёл на полный цикл производства автомобилей

Теперь процесс выпуска машин возрождённой российской марки включает в себя сварку и окраску. В качестве опции клиентам предложат двухцветный кузов.

Бренд Москвич вернулся в строй весной 2022 года. Актуальная линейка включает в себя кроссовер Москвич 3, его полностью электрическую версию Москвич 3e, а также лифтбек Москвич 6. В дальнейшем она расширится за счёт ранее анонсированного паркетника Москвич 5 и уже раскрывшего дизайн флагманского трёхрядного SUV, который получил название Москвич 8.

Выпуск автомобилей под маркой Москвич налажен на столичном заводе, который ранее принадлежал французской компании Renault. Изначально машины выпускались здесь методом крупноузловой сборки, однако в феврале был анонсирован переход на мелкоузловую сборку. Теперь столичное предприятие сообщило о старте серийного производства машин бренда по технологии полного цикла.



Старт выпуску машин на заводе «Москвич» по технологии полного цикла дали мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Теперь весь процесс производства автомобилей осуществляется на столичном предприятии. С начала текущего года здесь были локализованы процессы сварки, антикоррозионной защиты, окраски, сборки и контроля качества.



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Как рассказали в компании, при крупноузловой сборке использовалось около 50 компонентов, а теперь для выпуска Москвичей используется более 900 деталей. Согласно расчётам производителя, переход на мелкоузловую сборку ощутимо сократит логистические расходы (на 25%). В рамках перехода на CKD на заводе смонтировали новую систему сварочного оборудования, она включает в себя 114 новых роботов и 145 беспилотных доставщиков. Ещё известно, что это позволило создать 490 новых рабочих мест.



В ходе подготовки к серийному производству по технологии полного цикла на предприятии было собрано более 70 тестовых машин: эти прототипы отправили на проверки по качеству, которые они успешно прошли. Были добавлены и автоматизированы 49 дополнительных этапов контроля качества, используются в том числе 3D измерения, ультразвуковые замеры, контроль окраски кузова.



Теперь в качестве опции покупателям автомобилей марки Москвич предложат двухцветный кузов: у таких машин будет чёрная крыша с контрастной остальной частью (в списке вариантов числятся красный, белый, серый и голубой).



Напомним, нынешние Москвичи являются результатом бейдж-инжиниринга китайских моделей. Так, «донором» для Москвича 3 стал JAC JS4, а для его полностью электрической версии – JAC iEVS4. Лифтбек Москвич 6 является «близнецом» Sehol Yao (то есть одной из разновидностей JAC J7). Известно, что будущий паркетник Москвич 5 базируется на Sehol X6 (создан на базе JAC Refine S5), а в основу анонсированного флагмана Москвич 8 лёг JAC X8 Plus.

