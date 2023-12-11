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Возрождённый российский бренд Москвич засветил новую модель

11.12.2023 273 1 0

Марка анонсировала автомобиль с «пятёркой» в роли индекса. Предполагается, что это будет кроссовер, в основу которого ляжет ещё одна модель из портфеля китайской компании JAC.

Российский бренд Москвич был возрождён весной прошлого года. О том, что марка намерена выпускать свои автомобили ﻿ на бывшем заводе Renault, расположенном в столице РФ, стало известно в мае. Сейчас с конвейера этого предприятия сходят кроссовер Москвич 3 (и его полностью электрическая версия 3e), а также лифтбек Москвич 6. Ранее бренд анонсировал появление ещё трёх новинок, одной из них станет модель с индексом 5. Теперь опубликован первый тизер этого Москвича.

На фото: логотип Москвича

Изображение оформлено как постер к фильму, на снимке частично виден силуэт передней части будущей новинки с традиционными боковыми зеркалами и фарами, расположенным по бокам от радиаторной решётки. На переднем плане расположена большая цифра 5, которая указывает на индекс будущей модели возрождённого бренда. Срок дебюта новинки пока указан расплывчатый – 2024 год. Как Kolesa.ru сообщал ранее, производство автомобиля сразу наладят по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Тизер Москвича 5

На самом деле внешность Москвича 5 уже не секрет: новинка была засвечена ещё в июле текущего года в ходе заседания совета директоров КАМАЗа, которое прошло в Набережных Челнах (КАМАЗ – это технологический партнёр Москвича); кадры с прототипом «пятёрки» тогда опубликовала пресс-служба главы Татарстана.

Москвич 5

Как и у других моделей, в основу Москвича 5 ляжет ещё одна модель из портфеля китайской компании JAC. Речь идёт о паркетнике Sehol X6 (создан на базе JAC Refine S5), на домашнем рынке он представлен с 2022 года. Если судить по кадру с прототипом, новинка российского бренда будет отличаться от «донора» только логотипами и шильдиками.

Москвич 5

Известно, что «исходник» более крупный по сравнению с уже представленной в РФ «тройкой». Так, длина предназначенного для поднебесного рынка кроссовера составляет 4505 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1698 мм, а расстояние между осями – 2660 мм. Для сравнения, у Москвич 3 длина равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, а колёсная база – 2620 мм. Так что по габаритам JAC Sehol X6 (и, соответственно, будущий Москвич 5) окажется сравним с ныне ушедшей российской версией Volkswagen Tiguan.

На фото: JAC Sehol X6

О технике Москвича 5 официальной информации пока нет. На домашнем рынке донор продаётся с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,5 литра, её отдача составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 210 Нм. В пару предлагается либо пятискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Ожидается, что российский близнец получит ту же «начинку», но МКП могут заменить на вариатор. Все подробности о новинке появятся позже.

На фото: салон JAC Sehol X6

Напомним, по итогам прошлого месяца Москвич попал в десятку самых востребованных автомобильных брендов в РФ. В ноябре клиенты купили 1910 машин марки, а всего с начала года было продано 10 676 экземпляров. Согласно статистике «Автостата», доля рынка, которую занимает марка в РФ, в январе-ноябре 2023-го составила 1,14%.

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1 комментарий
11.12.2023 21:11
Papirus

Распродадут очередной склад неликвида и придумают «москвич-4» с новой свалки.

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